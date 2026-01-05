Premium-Scooter bekommt Feinschliff: Yamaha XMax 300 Tech Max+ im Test

So sperrig wie seine volle Bezeichnung, so umfangreich ist die Ausstattung des Yamaha XMAX 300 Tech Max+. Gegenüber der Basisversion XMax 300 kommt der 1.200 Euro teurere Tech Max+ nämlich nicht nur mit optischen Aufwertungen wie etwa dem mit Textil bezogenen vorderen Staufachdeckel oder Alu-Trittblechen, sondern mit allerhand Komfort-Features, die den Alltag angenehmer machen. Aktueller Preis für den "Premium"-Scooter mit dem "+": ab 8.149 Euro.

Yamaha XMax 300 Tech Max+ mit Griffheizung und Sitzheizung Griff- und Sitzheizung sind ebenso an Bord des Yamaha XMax 300 Tech Max+ wie ein elektrisch verstellbarer Windschild und das bekannte 4,2-Zoll-TFT-Display. Letzteres bietet die Möglichkeit der Karten-Navigation, wenn der Roller via "My Ride"-App mit dem Smartphone gekoppelt wird (kostenlos, auch für Karten-Updates kein weiteres Abo notwendig).

Kräftiger 292-Kubik-Einzylinder-Motor mit 28 PS Mit diesen Features wird der Yamaha XMax 300 Tech Max+ zum Premium-Pendlerzweirad, das auch bei Wind und Wetter viel Komfort bietet. Und der kräftige 292-Kubik-Einzylinder mit 28 PS ist über eine Variomatik mit dem Hinterrad verbunden und macht nicht nur Ampelstarts in der Stadt zur Freude, sondern auch auf längeren Landstraßen-Etappen eine gute Figur.

Er läuft ruhig und ohne störende Vibrationen bis in den dreistelligen Geschwindigkeitsbereich und spricht sauber an. Nicht sportlich, aber souverän beschleunigt er den Yamaha XMax 300 Tech Max+ sogar an so manchem Lkw vorbei.

Neutrales und unkompliziertes Handling Gleiches gilt für das neutrale und unkomplizierte Handling des von Yamaha als "Sportroller" bezeichneten Yamaha XMax 300 Tech Max+. Hochwertige Serienbereifung, kräftige Bremsen (mit gut appliziertem ABS) und viel Schräglagenfreiheit deuten diese sportlichen Ambitionen an, und für einen Roller gibt der XMax einen sehr guten Vorderradbezug. Trotzdem bleibt das Fahrgefühl eher gediegen, und man fühlt sich mehr zum lockeren Cruisen als zum ambitionierten Ritt verleitet.

Yamaha XMax 300 Tech Max+: geeignet für den Alltag? Fürs tägliche Pendeln und Ausflüge zu zweit bietet der Yamaha XMax 300 Tech Max+ viel Stauraum. Zwei Helme passen unter den Sitz, Kleinkram ins vordere Staufach. Wenn das nicht reicht, erweitert das "Urban Pack" (769,95 Euro) das Volumen um ein 45-Liter-Topcase mit Rückenlehne, das mit dem Keyless-Schließsystem verbunden wird.