57 PS starker Zweizylinder-Roller: QJMotor Fort 600 – der neue Top-Maxi-Scooter?

Bei den Motorrädern hat QJMotor inzwischen die 1.000-Kubik-Marke überschritten, doch bei den Rollern ist der große chinesische Hersteller bisher nicht über einen Zylinder und 350 Kubik hinausgekommen. 2026 legt QJMotor einen großen, starken und schnellen Roller nach.

QJMotor Fort 600 – oder 550 GS Mit zwei Zylindern und 550 Kubik ist der neue QJMotor Fort 600 das neue Maxi-Scooter-Topmodell im QJ-Sortiment. In China könnte es sich unter der dortigen Typbezeichnungslogik als Fort 550 GS einsortieren, doch die Export-Version ist als Fort 600 angekündigt.

Zweizylinder-Motor mit bis zu 57 PS Beim Reihenzweizylinder-Motor des QJMotor Fort 600 handelt es sich um eine moderne, wassergekühlte Konstruktion mit doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc) und 8 Ventilen, also 4 pro Zylinder. In China sind zu den 550 Kubik amtliche 42 kW Spitzenleistung angemeldet, entsprechend 57 PS. Für die EU-Version sind Euro-5+-konforme 54 PS bei 7.500/min im Gespräch, allerdings noch nicht final bestätigt.

165 km/h mit leichtem Aluminium-Fahrwerk Jedenfalls soll der QJMotor Fort 600 über 160 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen, laut amtlicher Anmeldung in China 165 km/h. Er beschleunigt rollertypisch stufenlos per Variomatik, doch der Endantrieb per Zahnriemen erinnert eher an Motorräder. Ebenso die Hinterradschwinge sowie der gesamte Rahmen – gefertigt aus Aluminium.

Upside-down-Telegabel und 15-Zoll-Räder An der Front des QJMotor Fort 600 führt eine Upside-down-Telegabel, die relativ großen Räder sind bereift in den Formaten 120/70 R 15 vorn und 160/60 R 15 hinten. Proportional passend erscheint der 1.575 Millimeter lange Radstand.

QJMotor Fort 600 mit Brembo-Bremsen und Bosch-ABS Zum ambitionierten, ansatzweise sportlichen Auftritt des QJMotor Fort 600 passt die Doppelscheibenbremse vorn, anscheinend mit radial angeschraubten Vierkolben-Bremszangen von Brembo in Kombination mit einem ABS von Bosch. Eine Scheibenbremse ist selbstverständlich auch am Hinterrad zu finden.

Relativ leichter Maxi-Scooter mit 224 kg Fahrbereit mit gefülltem Benzintank (14 Liter) wiegt der QJMotor Fort 600 nach Werksangaben 224 Kilogramm. Damit ist er für diese Fahrzeugkategorie ziemlich leicht – dank Aluminium-Chassis. 75 Zentimeter Sitzhöhe am Fahrerpolster erscheinen ebenfalls leicht zugänglich. Als zulässiges Gesamtgewicht gibt QJMotor stattliche 384 Kilogramm an.

Technische Daten und Ausstattung Zu erwartende Ausstattung des QJMotor Fort 600 ist ein großes Farb-Display mit Connectivity samt Navigation und USB-Anschluss. Komfort-steigernd wären Griffheizung und Sitzheizung, zudem sind in China Kameras an Front und Heck im Gespräch.

QJMotor Fort 600 – Verfügbarkeit und Preis Konzeptionell und technisch ist der QJMotor Fort 600 dem Kymco AK 575i aus Taiwan sehr ähnlich, wenn auch in eigenständig gestalteter Verkleidung. Die neueste Version von Kymco ist bereits seit Anfang 2026 in Europa und in Deutschland erhältlich, mit diesen Eckdaten: 52 PS, 238 kg, 12.719 Euro. Auch am Preis des Kymco dürfte QJMotor sich orientieren. Konkrete Pläne für den Import des neuen Fort 600 nach Deutschland und Österreich gibt es laut Importeur KSR allerdings noch nicht.

Insgesamt 3 Modellvarianten? Übrigens sind in den chinesischen Fahrzeugdokumenten zum neuen QJMotor Fort 600 (Fort 550 GS) insgesamt 3 Modellvarianten vorgemerkt. Möglich erscheint eine noch komfortablere Variante (in China Fort 550 GT), ebenso ein "ADV"-Modell im Offroad-Look.