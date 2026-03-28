Retro-Roller: Vespa GTS Super 310, Lambretta 350 und Royal Alloy 350 im Vergleichstest

Roller sind häufig kompakt, leicht, agil, sparsam, günstig und praktisch. Das macht sie zum idealen Stadtgefährt und dank optional großvolumiger Antriebe auch zur reizvollen Pendelmaschine. Besonders beliebt in Deutschland: Die Vespa. Uns interessiert, wie sich die Retro-Roller-Konkurrenz Lambretta G-Special 350 und Royal Alloy GP 350 SE im Vergleich zur Zulassungskönigin schlägt.

Vespa GTS Super 310

Hierzulande kostet eine Vespa GTS 310 je nach Style- und Ausstattungsvariante zwischen 7.250 und 7.750 Euro. Was uns Deutsche nicht daran hindert, diesen Roller seit Jahren öfter zu kaufen als jeden anderen. In 2025 ganze 4.239-mal. Und damit mehr als viermal so oft wie den nächstpopulären Honda ADV 350.