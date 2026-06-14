Retro-Sportbikes: BMW R 12 S vs. Yamaha XSR 900 GP im Test-Vergleich

BMW R 12 S – ein lässiger Roadster mit aufrechter Easy-going-Fahrerhaltung, 224 Kilo schwer und mit luft-/ölgekühltem Flat-Twin mit 1170 Kubik, dessen Erstaufschlag in seiner Urform über zwanzig Jahre zurückliegt.

Yamaha XSR 900 GP – ein auf Racing getrimmter, halbverschalter Sportler mit 890er-Triple, 202 Kilo Kampfgewicht und lang gestreckter Sitzposition à la Achtziger.

BMW R 12 S: Kultig, einzigartig und zeitlos

Kultig, einzigartig und zeitlos, das sagen die einen über Boxermotoren aus München. Klobig, breit, schwer und zu wenig maximaler Output, sagen andere. Wer als Berufsskeptiker unvoreingenommen auf eine so motorisierte BMW steigt, könnte sein (Vor-)Urteil möglicherweise relativieren. Fettes Drehmoment bereits kurz über Leerlaufdrehzahl ...