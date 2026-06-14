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Modern Classic

Retro-Sportbikes: BMW R 12 S vs. Yamaha XSR 900 GP im Test-Vergleich

BMW R 12 S und Yamaha XSR 900 GP im Test-Vergleich
Retro-Sport mit Boxer-Brummen oder Triple-Fauchen

Inhalt von

Zwei Welten unter Retro-Verkleidung: Die BMW R 12 S rollt als lässiger Roadster mit luft-/ölgekühltem Boxermotor an, die Yamaha XSR 900 GP gibt den halbverschalten Sportler mit Dreizylinder. Im Vergleichstest klären wir, wie sich Punch, Kurvenzickzack, Bremsen und Fahrmodi im Alltag schlagen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.06.2026
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Eine BMW R 12 S und eine Yamaha XSR 900 GP werden auf einer Landstraße in Schräglage gefahren. Beide Fahrer tragen Motorradbekleidung und Helme. Die Szene zeigt eine dynamische Kurvenfahrt bei sonnigem Wetter.
Foto: Rossen Gargolov
  • BMW R 12 S – ein lässiger Roadster mit aufrechter Easy-going-Fahrerhaltung, 224 Kilo schwer und mit luft-/ölgekühltem Flat-Twin mit 1170 Kubik, dessen Erstaufschlag in seiner Urform über zwanzig Jahre zurückliegt.
  • Yamaha XSR 900 GP – ein auf Racing getrimmter, halbverschalter Sportler mit 890er-Triple, 202 Kilo Kampfgewicht und lang gestreckter Sitzposition à la Achtziger.

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