Retro-Modelle für A2: Bonneville 400, Bullet 350, GB 350 S, Jawa 350, Bantam 350, W 230

Triumph Bonneville 400: circa 40 PS, circa 170 kg, unter 6.000 Euro Im März 2026 erstmals erschienen – als Erlkönigin auf Testfahrt: Die mutmaßliche neue Triumph Bonneville 400. Technische Basis ist offensichtlich die weniger klassische Speed 400, insbesondere deren wassergekühlter Einzylinder-Motor mit mit 398 Kubik und circa 40 PS bei 8.000/min.

Die 400er-Bonnie wird voll retro Mit diesen Retro-Stilelementen wird daraus eine Bonnie: klassisch geformter Auspuff und zwei Federbeine hinten, Telegabel mit Faltenbälgen vorn, Drahtspeichenräder und klassisch geformte Radabdeckungen. Zu erwarten sind ein Gesamtgewicht um 170 Kilogramm sowie ein Preis unter 6.000 Euro – wahrscheinlich spätestens 2027. Triumph-Partner Bajaj fertigt die 400er-Modelle in Indien.

Royal Enfield Bullet 350: 20 PS, 195 kg, ab 5.240 Euro Längst mehr indisch als englisch ist die Marke Royal Enfield. Deren Klassiker Bullet 350 läuft immer noch – beziehungsweise wieder. Und selbst bei der neuesten Version kommt der 350er-Einzylinder ohne Wasserkühlung aus, dank echt klassischer Kühlrippen. Euro-5+-konform sind mit genau 349 Kubik 20 PS bei 6.100/min drin.

Heavy Metal mit Kühlrippen Kleiner Haken, insbesondere für kleinere Anfängerinnen und Anfänger: Mit 195 Kilogramm fahrbereit ist die Royal Enfield Bullet 350 kein Leichtgewicht, eher "Heavy Metal". Dafür ist sie schön und schön günstig, in Deutschland kostet sie aktuell ab 5.240 Euro.

Honda GB 350 S: 21 PS, 178 kg, 4.709 Euro Ebenfalls made in India ist die Honda GB 350 S . Ihr luftgekühlter Einzylinder-Motor mit 348 Kubik kommt auf 21 PS bei 5.500/min. Mit 180 Kilogramm ist diese 350er auch keine besonders leichte.

Retro-Honda made in India Dafür ist die Honda GB 350 S sehr preisgünstig – zumal für eine echte Honda. Aktueller Neufahrzeug-Preis in Deutschland: 4.709 Euro (inklusive Liefernebenkosten).

Jawa 350 CL: 23 PS, 184 kg, ab 5.777 Euro Ein weiteres schönes Beispiel aus Indien ist die Jawa 350 CL. Ursprünglich stammt die Motorradmarke Jawa aus Tschechien. Die 350 CL ist nicht nur retro, sondern betont klassisch, wobei ihr Einzylinder-Motor seine moderne Konstruktion mitsamt Wasserkühlung elegant kaschiert.

Nicht nur retro, sondern betont klassisch Mit 334 Kubik kommt die Jawa 350 CL immerhin auf 23 PS bei 6.500/min. 184 Kilogramm ist die Werksangabe zum Gewicht, fahrbereit, und in Deutschland ist die 350er-Jawa aktuell ab 5.777 Euro im Angebot.

BSA Bantam 350: 29 PS, 185 kg, ab 4.499 Euro Auch die Motorräder der ursprünglich englischen Marke BSA kommen neuerdings aus Indien. Neu für 2026 ist die BSA Bantam 350 mit wassergekühltem Einzylinder-Motor und genau 334 Kubik – verwandt mit dem Jawa-Antrieb, hier jedoch deutlich stärker mit 29 PS bei 7.750/min.

Verwandt mit der Jawa, aber viel preisgünstiger Mit 185 Kilogramm fahrbereitem Gewicht ist auch die 350er von BSA kein Leichtgewicht. Umso leichter zugänglich erscheint sie indes preislich, aktuell ab 4.499 Euro.

Kawasaki W 230 und Meguro S1: 17,5 PS, 143 kg, ab 5.395 Euro Quasi Retro-Zwillinge sind die Kawasaki W 230 und die Meguro S1. Technisch sind sie identisch, der luftgekühlte Einzylinder-Motor mit genau 233 Kubik leistet maximal 17,5 PS bei 7.000/min – Euro-5+-konform, wohlgemerkt.

Schön leicht trotz echtem Stahlblech Zwar stapeln die beiden klassischen Kawas beim Hubraum tief, aber dafür auch beim Gewicht: Mit nur 143 Kilogramm, fahrbereit, sind die 230er die leichtesten Retro-Modelle – und das trotz Drahtspeichenrädern und Schutzblechen aus Stahl. Obendrein ist die W 230 preislich attraktiv, in Deutschland aktuell ab 5.395 Euro (inklusive Liefernebenkosten).