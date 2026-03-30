Top-Retro-Bikes 2026: MOTORRAD-Leser wählen Kawasaki, BMW, Triumph, Yamaha, Honda

Sie kam, sie sah – und sie siegt seitdem: Am Thron von Kawasakis Z 900 RS/SE in der Kategorie Modern Classics rütteln die Mitbewerber zwar, stürzen können sie die Regentin aber nicht. Interessant: Bis zum vierten Platz ändert sich nichts, mit der neuen CB 1000 F schiebt Honda allerdings ein Retromobil an den Start, das bei den Klassiker-Fans sofort verfängt.

1. Kawasaki Z 900 RS/SE – mit 23,3 Prozent der Stimmen Kawasakis Vierzylinder-Klassiker kehrt zurück. Wie gehabt lehnt sich das organische Design der Z 900 RS sowie deren Abwandlungen SE und Black Ball Edition an die legendäre Z1 an: Rundscheinwerfer (wenn auch mit LED, klar), tropfenförmiger Tank, abgesteppte Sitzbank – eine weiche Optik voll knisternder Nostalgie. Neu ist der auf 116 PS Spitzenleistung erstarkte Motor, aber auch die IMU-gestützte Elektronik inklusive ABS mit Kurvenfunktion und Schaltautomat. Die SE (oben) profitiert von einem Ausstattungsplus in Form von Öhlins und Brembo.

2. BMW R 12/R 12 nineT 16,1 Prozent der Stimmen Die"nineT 2.0" beweist, dass Retro-Design keine Sackgasse sein muss. Damit einhergehend kam nach zehn erfolgreichen Jahren eine neue Nomenklatur und, viel wichtiger, ein neues Chassis, das eigenständigere Modellvarianten ermöglicht und weiterhin Customizing erlaubt. Deutlich verbessert wurde auch das Fahrwerk. Die Hauptrolle beim Retro-Roadster spielt jedoch weiterhin der in seinen Grundzügen bereits 2004 erschienene luft-/ölgekühlte Boxer, der auch in der neuesten Auflage mit viel Punch begeistert.

3. Triumph Speed Twin 1200/RS – mit 9,9 Prozent der Stimmen Die 1200er Speed Twin mimt den Dynamiker in Triumphs Modern-Classic-Programm. Hier treffen seit der Saison 2025 forsche 105 PS auf ein in bestem Wortsinn puristisch gebautes Naked Bike, das dank feiner Ausstattung mit Kurven-ABS und -TC selbst bei flotten Kurveneinlagen einen effektiven Sicherheitsfallschirm mit an Bord hat. Der genügt aktuellen Ansprüchen, genau wie das LED-Licht oder die USB-C-Lademöglichkeit beim Cockpit. Mehr sportliche Talente im Retrokleid bieten die Engländer sonst fast nirgends.

4. Yamaha XSR 900/GP – mit 9,8 Prozent der Stimmen In der seit 2025 aktuellen Konfiguration hat die Neuner-XSR zu sich selbst gefunden. Denn im Gegensatz zur eher unverbindlichen MT-09 ist sie der eigenwilligen Retro-Optik zum Trotz ein verkappter Racer, wie man nach dem Start schnell feststellt. Das moderne TFT-Display, die Lenkerarmaturen mit Joystick-Bedienung sowie die umfangreiche Elektronik sind dieselben wie bei der MT-09. Dank Sechs-Achsen-IMU gibt es teils vielfach konfigurable, schräglagensensitive Traction-, Slide-, Wheelie- und Brake-Controls.

5. Honda CB 1000 F – mit 8,6 Prozent der Stimmen Fans der Siebziger und Freunde klassischer Bikes sprangen freudig im Kreis, als Honda dieses Prachtstück an Zweirad für 2026 präsentierte: Mit der CB 1000 F gehen die Japaner volle Töpfe Retro und bringen eine piekfeine Hommage an eines der legendärsten Bikes aller Zeiten, die CB 900 F – damals noch mit dem Zusatz Bol d‘Or geadelt. Stilsicher mit rundem Scheinwerfer, Heck mit Bürzel, Edelstahl-Auspuffanlage, Sitzbank im Stepplook und Freddie Spencer-Gedächtnisstreifen ausgestattet, leben hier die glorreichen Zeiten in der Moderne weiter.