Neue Automatik bei Benda: Mischung aus DCT und E-Clutch von Honda

Eine Automatik von Benda ist nichts Neues. In zahlreichen Modellen des chinesischen Herstellers mit echter Niederlassung in Salzburg sind Systeme verbaut, die das Schalten übernehmen. Darunter automatische Kupplungen oder CVT-Getriebe. Und seit der EICMA 2025 war bekannt: Ein DCT-Getriebe soll kommen. Wie das möglicherweise aussehen wird, zeigen Patentzeichnungen am Beispiel des bekannten Reihenvierzylinders, den wir unter der Bezeichnung LFC 700 kennen.

2 getrennte Kupplungen Doppelkupplungsgetriebe wie das DCT wurden von Honda im Motorrad etabliert. Die beiden Kupplungen liegen beim DCT hintereinander gepackt auf einer Seite des Gehäuses, und Honda steuert die beiden Einheiten mittels einer Hydraulik.

Benda plant hier wohl anders, kaum einen anderen Schluss erlauben die Patentzeichnungen der Erfindung. Denn Benda platziert wohl je Getriebeseite ein einzelnes Kupplungspack, also in Fahrtrichtung je eines links und rechts. Die Steuerung der beiden Kupplungen übernimmt allerdings keine Hydraulik, sondern übernehmen mehrere kleine Elektromotoren. Das System ähnelt der E-Clutch von Honda und ist bereits mit nur einer Kupplung in der Benda Rock 707 im Einsatz.

2 Primärantriebe nötig Die ungewöhnliche Konfiguration mit je einer Kupplung nebst Mechanik je Getriebeseite verlangt im Grunde 2 Primärantriebe von der Kurbelwelle. Benda möchte das mit einem zweiten Primärantrieb in Fahrrichtung links lösen, direkt hinter dem Rotor der Lichtmaschine.

Ob die zusätzlichen Radpaarungen für Geräusche und Gewicht sorgen, steht außer Frage. Über die Höhe des Gewichts erfahren wir eventuell demnächst, sobald das System in Serie kommt.

Sechszylinder mit DCT von Benda? Obwohl die Patentzeichnungen das Benda-DCT klar den bekannten Reihenvierzylinder zeigen, dürfte die neue Automatik im erwarteten Sechszylinder kommen. Diesen zeigte Benda bereits 2025 und teaserte eine Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe und elektromechanischer Steuerung. Allerdings wies auf den ersten Bildern nichts auf räumlich getrennte Kupplungen hin.