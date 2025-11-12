Nur ein Jahr lang erhältlich: Yamaha TMax 25th Anniversary

Zum 25-jährigen Jubiläum präsentiert Yamaha eine Sonderedition des TMAX . Erhältlich ist der Oberklasse-Scooter "TMax 25th Anniversary" dem Hersteller zufolge ausschließlich für das Modelljahr 2026. Optisch soll er teilweise an die erste Special Edition aus dem Jahr 2006 erinnern.

560-cm³-Zweizylinder mit A2-konformen 48 PS Die Sonderedition TMax 25th Anniversary basiert technisch auf dem 2026er-TMax und übernimmt dessen Antrieb sowie Fahrwerkskomponenten. Als Antrieb dient der 560-cm³-Zweizylinder-Motor, der laut Yamaha 48 PS leistet und die Euro-5+-Norm erfüllt. Das Aggregat überträgt seine Leistung über ein stufenloses Automatikgetriebe und Riemenantrieb ans Hinterrad.

Sonderlackierung und doppelt gesteppte Sitzbank Zu den Ausstattungsmerkmalen der Jubiläums-Ausführung Yamaha TMax 25th Anniversary gehören ein 7-Zoll-TFT-Instrument mit Connectivity, das die Nutzung der Garmin-Navigation in Verbindung mit einer App ermöglicht, sowie ein schlüsselloses Smart-Key-System, das mehrere Funktionen steuert. Hinzu kommen eine spezielle Sonderlackierung, ein dreidimensionales "25th Anniversary"-Emblem und eine doppelt gesteppte Sitzbank mit roter Ziernaht.

Beim Fahrwerk verweist Yamaha auf den Aluminium-Druckgussrahmen, eine Upside-down-Telegabel und eine lange Schwinge. Ergänzend nennt der Hersteller "hochwertige Federelemente", jedoch ohne konkretere Angaben zu machen, und betont den großzügigen Stauraum des Maxi-Scooters – angeblich sollen 2 Integralhelme hineinpassen.

Yamaha TMax 25th Anniversary ab 14.449 Euro Yamaha kündigt an, den TMax 25th Anniversary im ersten Quartal 2026 in Europa anzubieten. Die Produktion ist auf das Jubiläumsjahr beschränkt, ohne festgelegte Stückzahl. Der Einstiegspreis liegt laut Hersteller bei 14.449 Euro.