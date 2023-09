Sebastian Senft – online als Sib Mustard aktiv – und sein Haisl-Shop in Windischeschenbach in der fränkischen Oberpfalz sind in der wilden Supermoto-Szene nicht nur bekannt, sondern driftend in Richtung Kult-Status unterwegs. Sib ist selbst Supermoto-Maniac und baut sich regelmäßig eigene Spaßgeräte auf. In seinem Haisl-Shop bietet er passende Fashion und Accessoires an. Wobei ein Haisl in der Oberpfalz eine kleine Holzhütte ist – insbesondere für Party-Zwecke.