Chancen in Europa?

Chancen in Europa?

Alurahmen in China selten

Alurahmen in China selten

In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Der Hang chinesischer Hersteller zu Superlativen ist keine Neuigkeit. CFMoto schafft es allerdings, mit der 500 SR die Latte höher zu legen. Der Vierzylinder mit 500 Kubik soll 230 km/h ermöglichen, was rechnerisch 83 PS Leistung bedarf. Vielleicht ist das sogar möglich, denn der Motor hat Rennsportgene und Kawasaki holt aus 399 Kubik serienmäßige 73 PS.

CFMoto 500 SR

Geschmiedete Pleuel, leichte Kurbelwelle, eine Art Ram-Air-Technik führt CFMoto als Features des 500SR-Motors an. Und nennt das Ganze "a mid-displacement four cylinder monster." Also ein Vierzylinder-Monster mit mittelgroßem Hubraum.