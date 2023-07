AW – eine neue chinesische Motorrad-Marke, die selbst in China noch ziemlich unbekannt ist. Bereits 2021 kündigte AW die moderne, supersportliche AW 500 R an und legte 2023 die neoklassische Modellvariante AW 500 N nach. Beide mit Aluminium-Chassis, hochwertig anmutenden Komponenten und 500er-Reihenzweizylinder-Motor von Loncin mit circa 48 PS. Komplette Daten liegen noch nicht vor. Die AW 500 R kam im Juli 2023 in China in den Handel, für umgerechnet circa 4.000 Euro. Über die Markteinführung der AW 500 N sowie über etwaige Export-Pläne des neuen chinesischen Herstellers AW ist noch nichts bekannt.