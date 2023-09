Cyclone RC 680 basiert auf 650er-Honda

Der Motor der Cyclone basiert zweifelsohne auf dem 650er-Honda Motor, den wir in Deutschland aus der CB 650 R und der CBR 650 R kennen: 648 Kubik, 95 PS und 63 Nm Drehmoment. Ein sehr angenehmer Landstraßen-Vierer mit breitem Drehzahlband. In der Cyclone RC 680 erhöht Zongshen wohl mittels einer neuen Kurbelwelle den Hub von 46 auf 47,8 Millimetern, was bei 67 Millimetern Bohrung 674 Kubik ergibt. Leistung: unbekannt. Weniger als das Honda-Vorbild dürfte es nicht sein, denn in China sind 100 PS die aktuell zu erreichende, medienwirksame Grenze.