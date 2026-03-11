Ducati Superleggera V4 Centenario: Superleichtes und superstarkes Sondermodell

Centenario ist der wohlklingende italienische Begriff für Hundertjahrfeier, und die steht 2026 bei der Marke Ducati an. Dass zu diesem Anlass einige neue Modelle – und Sondermodelle – erscheinen, versteht sich von selbst. Als absolutes Highlight wird es die neue Superleggera V4 Centenario geben.

Neue Ducati Superleggera V4 Centenario als Limited Edition Am 26. März 2026 will Ducati die neue Superleggera V4 Centenario präsentieren. Als Appetitanreger ist seit Mitte März deren obere Gabelbrücke im World Wide Web unterwegs, schwarz eloxiert und mit sondermodellspezifischer Laser-Gravur.

Superleicht und superstark – Panigale extrem Technische Daten zur neuen Ducati Superleggera V4 Centenario sind vorab keine durchgesickert. Doch die Erwartungen der Ducatisti sind in diesem Fall besonders hoch – und Ducati will sie sogar übertreffen, gar pulverisieren. Die neue Superleggera soll erneut Grenzen verschieben, die Grenzen des Machbaren – für ein Motorrad mit Straßenzulassung, wohlgemerkt.

Ducati Panigale V4 Superleggera anno 2020 Bereits im Jahr 2020 gab es eine Ducati Panigale V4 Superleggera, limitiert auf 500 Exemplare – für jeweils 100.000 Euro. Die extrem leichten und extrem starken Eckdaten damals: 159 Kilogramm Trockengewicht und 224 PS, straßenzugelassen. Mit Racing-Kit samt Titan-Abgasanlage waren angeblich sogar bis zu 234 PS drin. Die Panigale V4 Superleggera (2020) rollt auf Carbon-Rädern, sogar Monocoque-Rahmen und Einarmschwinge bestehen teilweise aus Kohlefaser-Laminat. Rennsportliche Grundausstattung ab Werk waren Data-Recording sowie damalige Top-Komponenten von Öhlins, Brembo und Akrapovic.

Ducati Panigale V4 R 2026 wohl erneut als Sondermodell-Basis Basis für die Ducati Panigale V4 Superleggera anno 2020 war die damalige Superbike-Basis, also die Panigale V4 R. Und das dürfte sich bei der für 2026 angekündigten Neuauflage, der Superleggera V4 Centenario, prinzipiell wiederholen. Aktuelle Eckdaten der V4 R sind 186,5 Kilogramm (fahrbereit, aber ohne Sprit) sowie 998 Kubik und 218 PS, straßenzugelassen. Mit 43.990 Euro steht die V4 R in der Preisliste, und die limitierte Superleggera V4 Centenario dürfte wieder mehr als doppelt so teuer werden. Am 26. März werden wir es genau wissen.