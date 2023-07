Sie sind attraktiv, die Baby-Blades. Besonders in Asien, wo Honda sie produziert und verkauft. Umso reizvoller erscheint die neue CBR 250 RR-R – also Triple R – für 2024, mit Reihenvierzylinder-Motor. Angekündigt werden 55 PS bei 20.000/min. Weitere Eckdaten oder Informationen zur CBR 250 RR-R liegen noch nicht vor.

Bereits seit einigen Jahren fertigt Honda die CBR 250 RR – also Doppel-R – in Indonesien. Mit Reihenzweizylinder-Motor, seit 2023 mit bis zu 42 PS und Quickshifter, ist sie in Asien begehrt. Vor allem als SP in den HRC-Farben – wie die große Fireblade. Mit circa 170 Kilo vollgetankt würde sie auch zur europäischen Stufenführerschein-Klasse A2 passen, doch Export nach Europa ist für die Viertelliter-Blades wohl weiterhin nicht geplant.