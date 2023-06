Jedi K 333 RS: Sportmotorrad-Konzept aus China

Die Jedi K 333 ist kein Elektromotorrad, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt. Sie ist mit einem wassergekühlten 333-Kubik-Einzylinder mit acht Ventilen ausgestattet und wurde erstmals 2022 auf der Chongqing Motor Show präsentiert. Dass auf der diesjährigen Messe in Peking auch wieder das Konzept zu sehen war statt einem Serienmodell, scheint die chinesischen Journalisten enttäuscht zu haben.

Umfassende Ausstattung mit TFT, LED, TCS

Wir versuchen uns in die Kollegen hineinzuversetzen, und zu verstehen, warum sie so heiß auf die Jedi K 333 sind: Das TFT-Instrument, bei den chinesischen Bikes in dieser Klasse längst Standard, kann es nicht sein. Die LED-Beleuchtung rundum ist es wahrscheinlich auch nicht, wobei das Design der an der Front seitlich verlaufenden LED-Bänder und der zentral angeordneten 6 Leuchtpunkte die Jedi K 333 optisch zum Hingucker machen. Hinzu kommen die Hohlräume im Bereich unterhalb des Sitzes, was wir als Stilelement bisher vorwiegend bei E-Motorrädern kennen. Mal gucken, ob es diese Hingucker in die Serie schaffen.