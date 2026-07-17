Welche Panigale ist besser?: V2 S vs. V4 S im Test bei MOTORRAD

Bitte nehmen Sie Platz, der MOTORRAD-Kunstunterricht beginnt. Heute auf dem Lehrplan: Bildanalyse. Erste Gedanken zum Stillleben oben? Genau, zunächst stechen die vielen Gemeinsamkeiten der beiden aktuellen Panigale-Modelle von Ducati ins Auge. Die Ducati Panigale V2 S ist der V4 S rechts wie aus dem Gesicht geschnitten, die Bezeichnung "kleine Schwester" passt.

Doch nicht nur die Verkleidungen – mal abgesehen von den Winglets der V4 S – ähneln sich stark. Goldene Öhlins-Gabeln schmücken beide S-Panis, der Schriftzug "Brembo" prangt auf massiven Festsätteln, die ihre Scheiben durch böses Zufassen bereits goldbraun eingefärbt haben, und weiter hinten führen Zweiarmschwingen mit großen seitlichen Durchbrüchen die Hinterräder. Na klar, alles gefühlt ...