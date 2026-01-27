Markenverzeichnis öffnen
Motorrad im Winter: Mit der BMW R 1300 RT entspannt durch die Kälte - im Test

BMW R 1300 RT Test im Winter
Das 2-Rad-Spa für dunkle Tage

Als Antwort auf die Frage nach flexibler Alltagsmobilität bei Kälte und Nässe steht die überarbeitete BMW R 1300 RT: 1300er-Shiftcam-Boxer, stufenlos verstellbarer Komfort-Windschild, Sitz- und Griffheizung und umfangreiche Elektronik.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.01.2026
Frontansicht einer BMW R1300 RT, blau lackiert, mit großem Windschild und LED-Scheinwerfern.
Foto: Tyson Jopson

Vor allem für Bewohner gewachsener Innen- oder Altstadtbezirke ist die Begehrlichkeit eines privaten Pkw überschaubar, Stichwort Parkplatzproblematik. Und die Attraktivität des ÖPNV kommt spätestens an den Stadtgrenzen eher früher als später an dieselbe. Was also tun, um bei der individuellen Mobilität möglichst flexibel zu bleiben? Die Antwort lautet wenig überraschend: Motorrad fahren! Nur welches? Wenn man sich nicht allzu weit von den zweifellos vorhandenen Annehmlichkeiten eines Bürgerkäfigs, vulgo Pkw, entfernen möchte, ist die für kleines Geld aus dem Netz gefischte Winterkarre aus dem Rennen. Steigen wir also von ganz oben ins Thema ein.

Die zum Modelljahr 2026 umfassend überarbeitete und nunmehr ebenfalls vom grandiosen 1300er-Shiftcam-Boxer ...

