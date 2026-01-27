Motorrad im Winter: Mit der BMW R 1300 RT entspannt durch die Kälte - im Test

Vor allem für Bewohner gewachsener Innen- oder Altstadtbezirke ist die Begehrlichkeit eines privaten Pkw überschaubar, Stichwort Parkplatzproblematik. Und die Attraktivität des ÖPNV kommt spätestens an den Stadtgrenzen eher früher als später an dieselbe. Was also tun, um bei der individuellen Mobilität möglichst flexibel zu bleiben? Die Antwort lautet wenig überraschend: Motorrad fahren! Nur welches? Wenn man sich nicht allzu weit von den zweifellos vorhandenen Annehmlichkeiten eines Bürgerkäfigs, vulgo Pkw, entfernen möchte, ist die für kleines Geld aus dem Netz gefischte Winterkarre aus dem Rennen. Steigen wir also von ganz oben ins Thema ein.