Gold Wing aus China in preisgünstig: Mash GT 750 macht auf BMW RT

Elektrisch einstellbare Windschutzscheibe, Sitz- und Griffheizung, Koffersystem, großes TFT-Display mit Connectivity samt Navigation, "Keyless go", Kamerasystem und eine Reichweite von über 500 Kilometer. Klar: Honda Gold Wing oder BMW RT oder BMW GT. Doch: Ein Einstiegspreis von 11.699 Euro ist unter Umständen die Anzahlung für eine Honda oder BMW dieses Formats.

Übrigens

Wem die Mash GT 750 bekannt vorkommt, der hat keine Halluzinationen: Im Januar 2025 zeigten wir die Mitt GT 750 aus Spanien, die mit der Mash GT 750 technisch identisch ist und ebenfalls vom chinesischen Hersteller Jedi stammt.

Preisgerechter Zweizylinder-Motor mit 75 PS Keiner erwartet einen High-Tech-Boxer oder Sahne-Sechser im Rahmen der Mash GT 750. Dem Preis angemessen, erzeugt ein flüssigkeitsgekühlter 730-cm³-Reihen-Twin laut Datenblatt 69 Nm bei 6.800/min und leistet 75 PS (55 kW) bei 8.500/min. Interessant: Mash bietet die GT 750 sogar als A2-Version mit 47,5 PS an.

Fahrwerk und Bremsen: Marken statt Sparen Neben der üppigen Ausstattung blitzt bei der Mash GT 750 hier und da ein technisches Highlight auf. Im Kontext Chassis ist das der Rahmen aus Aluminium. Ergänzt um eine 41-mm-Upside-down-Gabel mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung sowie hinten um ein umgelenktes Federbein.

Zwar sind die Marken der Federelemente nicht bekannt, dafür zeigen die Bremsen Markenbewusstsein: vorn mit radial montierten Brembo M4 Doppelkolben-Sätteln an zwei 298-mm-Scheiben, hinten mit Brembo an 260 mm. Dazu ein ABS von Bosch. Bereift ist sie laut Mash mit Michelin Road 6 in 120/70 ZR 17 vorn und 160/70 ZR 17 hinten. Eine Traktionskontrolle ist nicht erwähnt, dafür ein Reifendruckkontrollsystem.

"Volle Hütte" für die Mash Wie eingangs erwähnt, ist die Ausstattungsliste der neuen Mash GT 750 lang und nahezu frei von Lücken. Zentral ist das 12,3-Zoll-TFT-Display mit Smartphone-Connectivity samt Navigation via Carbit Ride. Für Vielfahrer und Pendler relevant sind zudem:

heizbare Griffe und heizbare Sitzbank (jeweils in 5 Stufen)

"Keyless"-Start

Reifendruckkontrolle

Front- und Rückkamera (Übertragung aufs Smartphone)

3 Anschlüsse (USB-A, USB-C, 12 V)

zwei Hartschalenkoffer à 20 Liter mit elektrischer Entriegelung, plus Gepäckträger

Motorschutz und Kofferschutz

elektrische Tankdeckelentriegelung

dreifacher LED-Scheinwerfer

elektrisch einstellbare Windschutzscheibe Ausstattungstraum und Gewichtsrealität Wie schon bei den vermeintlichen Vorbildern von BMW und Honda wiegt der Komfort einiges. Im Falle der neuen Mash GT 750 sind es 275 kg fahrbereit. Wohl trotzdem entspannt zu handeln, dank nur 780 mm Sitzhöhe. An die Grenzen seiner Dynamik dürfte der Antrieb indes bei voller Beladung stoßen, die bei maximal 440 kg liegt.

Allerdings: Die GT 750 hat bis zu 24 Liter Kraftstoff im Tank und soll nur 4,6 Liter je 100 Kilometer verbrauchen. Das ergibt eine theoretische Reichweite von 520 Kilometer.

Was kostet die Mash GT 750? Der größte Hebel der Mash GT 750 ist der Preis: 11.699 Euro zzgl. Transportkosten – und 3 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Für diesen Betrag wechseln eigentlich nur Naked Bikes der Mittelklasse oder Enduros den Besitzer. Und selbst ein großes, gebrauchtes Tourenmotorrad vom Schlage einer RT oder Gold Wing hat für den Betrag schon einiges von der Welt gesehen...