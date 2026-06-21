Souo S 2000 GL & Co.: 5 große, schwere und starke Motorräder der Luxus-Klasse

Souo S 2000 GL mit 8-Zylinder-Boxer Die große Sensation aus China, mit 2 Liter Hubraum, 8-Zylinder-Boxer und 8-Gang-DCT. Nicht zufällig ist die Souo S 2000 GL der Honda Gold Wing ähnlich, doch Uwe Moser, der deutsche Chef-Entwickler, hat sogar noch einiges draufgepackt. Motto: mehr von allem. Somit fällt die S 2000 GL besonders schwer aus: 466 Kilogramm gilt es hier zu beherrschen. Im ersten Test bei MOTORRAD konnte das Fahrwerk und vor allem der Motor von Souo bereits überzeugen.

Technische Daten und Preis:

8-Zylinder-Boxer, 1.999 ccm, 154 PS (113 kW) bei 6.500/min, 190 Nm bei 4.500/min, 8-Gang-Automatik-Getriebe mit Doppelkupplung (DCT) und Rückfahrhilfe, Kardan, Höchstgeschwindigkeit 190 km/h, Aluminium-Rahmen mit Vorderradführung nach dem Hossack-Prinzip und Federbein sowie Einarmschwinge mit Federbein hinten, Tankinhalt 26,2 Liter, Gewicht vollgetankt 466 kg (MOTORRAD-Messwert), Preis ab circa 39.000 Euro.

Honda GL 1800 Gold Wing Tour DCT mit 6-Zylinder-Boxer Das Original aus Japan: Die aktuelle Honda Gold Wing Tour war Vorbild, Referenz und Messlatte bei der Entwicklung der neuen Souo S 2000 GL. Die Gold Wing vereint über 50 Jahre Touring-Tradition und glänzt mit legendärer Zuverlässigkeit. Obendrein ist die Gold Wing mit 1800er-Sechszylinder-Boxer samt 7-Gang-DCT das bisher einzige Serienmodell mit Airbag.

Technische Daten und Preis:

6-Zylinder-Boxer, 1.833 ccm, 126 PS (93 kW) bei 5.500/min, 170 Nm bei 4.500/min, 7-Gang-Automatik-Getriebe mit Doppelkupplung (DCT) und Rückfahrhilfe, Kardan, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, Aluminium-Rahmen mit Vorderradführung nach dem Hossack-Prinzip und Federbein sowie Einarmschwinge mit Federbein hinten, Tankinhalt 21 Liter, Gesamtgewicht 393 kg, Preis 41.429 Euro.

BMW K 1600 GTL mit Reihen-Sechszylinder Reihen-Sechszylinder made in Germany von BMW sind legendär – in Autos. Seit 2011 gibt es auch ein BMW-Sixpack auf zwei Rädern: K 1600 . Die GTL-Variante hat ein gepolstertes Topcase serienmäßig. In dieser Luxus-Klasse ist die BMW trotzdem relativ "leicht", überzeugt zudem mit stabilem Fahrwerk und angemessener Bremsanlage. Als GT ohne Topcase darf sie übrigens schneller rennen: 250 km/h.

Technische Daten und Preis:

Reihen-Sechszylinder, 1.649 ccm, 160 PS (118 kW) bei 6.750/min, 180 Nm bei 5.250/min, 6-Gang-Getriebe mit Schaltassistent, Rückfahrhilfe, Kardan, Höchstgeschwindigkeit 220 km/h, Aluminium-Brückenrahmen mit Duolever (Hossack-Prinzip) und Federbein vorn sowie Paralever-Einarmschwinge mit Federbein hinten, Tankinhalt 26,5 Liter, Gewicht vollgetankt 358 kg, Preis ab 29.290 Euro.

Harley-Davidson Road Glide Limited 117 mit Kult-Big-Twin Ein fetter V2 made in USA treibt auch diese Harley-Davidson an, was sonst? Mit 1.923 Kubikzentimetern (117 cubic inch) kommt der Kult-Big-Twin auf respektable 109 PS. Mit ihrer rahmenfest montierten Haifischnasen-Verkleidung ("Shark Nose") steht die Road Glide für mächtigen Windschutz und höchsten Cruising-Komfort im Style der altehrwürdigen US-Company.

Technische Daten und Preis:

V2, Zylinderwinkel 45 Grad, 1.923 ccm, 109 PS (80 kW) bei 5.000/min, 175 Nm bei 3.500/min, 6-Gang-Getriebe, Zahnriemen, Höchstgeschwindigkeit 175 km/h, Stahlrohr-Rahmen mit Telegabel vorn und zwei Federbeinen hinten, Tankinhalt 22,7 Liter, Gewicht vollgetankt 417 kg, Preis ab 35.600 Euro.

Indian Pursuit Limited 112 mit modernem Big Twin Die Alternative zu Harley-Davidson, ebenfalls aus den USA: Vergleichsweise modern konzipiert, bietet die Indian Pursuit Limited 112 als gediegenes Luxus-Modell viele Komfort-Features. Und sie beeindruckt auch mit ihrem sehr kräftig antretenden, wassergekühlten V2-Motor. 112 cubic inch, das sind immerhin 1.834 Kubikzentimeter. Die Indian Pursuit hat fetten Wumms von unten, gepaart mit sattem Drehmoment, und dazu ein Fahrwerk, das auch auf europäischen Kurvenstrecken überzeugen kann.

Technische Daten und Preis:

V2, Zylinderwinkel 60 Grad, 1.834 ccm, 122 PS (90 kW), 181 Nm bei 3.800/min, 6-Gang-Getriebe, Zahnriemen, Höchstgeschwindigkeit 190 km/h, Aluminium-Rahmen mit Upside-down-Telegabel vorn und zwei Federbeinen hinten, Tankinhalt 22,7 Liter, Gewicht vollgetankt 425 kg, Preis ab 37.290 Euro.