Heftiges Update für die Triumph Tiger Sport 660: Mehr Leistung für das Crossover

Die gute Nachricht: Die Triumph Tiger Sport 660 leistet ab 2026 exakt 14 PS mehr. Die schlechte Nachricht – für alle, die 2025 noch eine kauften: Mit 95 PS kostet die Tiger Sport 660 nur 400 Euro mehr als die vorige Version mit 81 PS.

Und nicht nur das: Mit dem etwas größeren Tank kommt sie zwar etwas weiter, verbraucht allerdings etwas mehr.

Triumph Tiger Sport 660 neu mit 95 PS Von 81 auf 95 PS steigert Triumph die Leistung der neuen Tiger Sport 660. Der Motor darf und muss dazu höher drehen und erreicht diese Leistung bei 11.250/min, also bei 1.000 Umdrehungen mehr pro Minute. Zwar gestiegen, aber nicht so stark, ist ebenfalls das Drehmoment: Von 62 auf 64 Nm steigt die Kraft des Triples, wobei der dazu 8.250/min drehen muss, was 2.000 Umdrehungen mehr pro Minute bedeutet.

Immer soll der Dreizylinder-Motor laut Triumph zwischen 3.000 und 12.000 Touren ein Drehmoment von mindestens 54 Nm erzeugen. Technisch entspricht der wohl dem Antrieb der Daytona 660, denn die Zahl der Drosselklappen erhöht Triumph von einer auf drei, was neben einem neuen Ansaugsystem nebst Einspritzung ebenfalls einen neuen Zylinderkopf erfordert.

Neue Karosserie und mehr Gewicht Wo mehr Leistung ist, muss mehr Material sein. Das Gewicht der neuen Triumph Tiger Sport 660 zeigt das durch das Zunehmen von 4 auf 211 Kilogramm. Daran hat der neue Motor ebenso seinen Anteil, wie der neue Tank und die neue Karosse. Letztere passte Triumph zum einen dem größeren Tankcover an und zum anderen für mehr Wetterschutz.

Optisch fällt das nur an den neuen, deutlich größeren Kühlerverkleidungen auf, die einem Windabweiser ähneln. Ebenso steigt der Verbrauch von 4,7 auf 4,9 Liter je 100 Kilometer (Werksangaben), was durch die 18,6 Liter Tankvolumen anstatt 17,2 Liter einen leichten Vorteil für die Reichweite ergibt: 379 Kilometer zu 365 Kilometer.

Viel stärker, kaum teurer: Was kostet die neue Triumph Tiger Sport 660? Um nur 400 Euro steigt der Listenpreis der neuen Triumph Tiger Sport 660, wobei sie mit 9.895 Euro nur noch einen knappen Abstand zur 10.000er-Marke hat. Ab März 2026 soll sie in "Interstellar Blue", "Pure White" und "Silver Ice" bei den Händlern stehen, wie gehabt mit 4 Jahren Garantie.