In diesem Artikel: Die BMW R 1300 GS ist die erste 1300er

R 1300 R, R 1300 RS und R 1300 RT werden folgen

Die neue BMW R 1300 RS

Neuer Aluminium-Rahmen

Die RS wird etwas sportlicher

Neue Radar-Systeme von BMW

Die neue BMW R 1300 R

Neuer LED-Scheinwerfer

Kleinerer Edelstahl-Schalldämpfer

Die neue BMW R 1300 RT

RT weiterhin mit bestem Wind- und Wetterschutz

BMW R 1300 RT mit dem vollen Elektronik-Programm

R 1300 R, R 1300 RS und R 1300 RT frühestens 2024

Fazit

Auch wenn das R in der Modellbezeichnung der Motorräder von BMW ursprünglich auf das Wort "Rad" hinwies, um sich vom Flugmotorenbau abzugrenzen, ist dieser Buchstabe mittlerweile zum Kennzeichen der Boxermodelle avanciert. Bei denen bleibt ab Herbst 2023 kein Stein mehr auf dem anderen. Zahlreiche Erlkönigfotos weisen bereits in die Boxer-Zukunft, die mit der R 1300 GS ein neues Kapitel aufschlagen wird.

Die BMW R 1300 GS ist die erste 1300er Am 28. September 2023 – genau 100 Jahre nach der ersten BMW, der R 32 – wird BMW in Berlin die neue Reiseenduro R 1300 GS präsentieren. Daten der Schweizer Behörde für Straßenverkehr-Zulassungen lassen aufhorchen: Nach den dort hinterlegten Angaben hat der neue Boxermotor genau 1.300 Kubik und drückt in der Spitze 145,5 PS bei 7.750 Umdrehungen. Auch das maximale Drehmoment von 149 Nm bei 6.500/min klingt nach einem ordentlichen Powermassiv bei niedrigen und mittleren Drehzahlen.

R 1300 R, R 1300 RS und R 1300 RT werden folgen Ob die Zahlen so stimmen, wissen wir mit Sicherheit erst Ende September, richtig neugierig machen sie schon jetzt. Vor allem, weil der starke Boxer nicht nur im Bestseller GS ran darf, sondern mit der nackten R, der sportlichen RS und der touristischen RT gleich weiteren Modellen als Antriebsbasis dienen wird. Von denen als 1300er-Version kursieren noch keine Fotos oder "Leaks", deshalb hat sich MOTORRAD zusammen mit Designer Kar Lee diese drei Boxer-Typen vorgenommen und einen Blick in die Zukunft geworfen.

Die neue BMW R 1300 RS Fangen wir mit der RS an – und damit gleich mit einer schlechten Nachricht: Gerade erst hat BMW den Boxer-Sportler mit Halbschalenverkleidung zart überarbeitet. Dazu gehörten ein serienmäßiges LED-Tagfahrlicht, LED-Blinker sowie neue Extras. Alternativ zu den hohen Lenkstummeln bietet BMW beispielsweise einen Rohrlenker zum Nachrüsten an, zudem kann die Zwei-Personen-Sitzbank gegen ein Solo-Heck getauscht werden. Diese Updates bedeuten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die aktuelle RS wohl noch bis Herbst 2024 im Programm bleibt und das 1300er-Update erst 2025 in den Handel kommt.

Neuer Aluminium-Rahmen Das wird dann neben dem neuen Motor auch den neuen Aluminium-Rahmen von der GS übernehmen – jedenfalls ist das im Prinzip so zu erwarten. Allerdings mit leichten Änderungen. Weil der Wasserkühler sich wie bisher vorm Motor der RS breitmacht, steckt ihr Vorderrad in einer Upside-down-Telegabel, während die GS weiterhin auf eine Telelever-Führung vorn vertraut und die Wasserkühlung auf zwei seitliche Kühler verteilt.

Die RS wird etwas sportlicher Auch sonst gibt’s viel Neues an der RS zu sehen, vor allem unter dem Aspekt Sport. Weiterhin schmale Scheinwerfer sitzen in einer künftig wohl knapper ausgeformten und enger am Rahmen anliegenden Verkleidung. Die verzichtet auf unnötige Kanten, schmiegt sich wie aus einem Guss ans Motorrad. Kleine Abstriche beim Wetterschutz bringen so viel mehr optische Rasanz. Die strahlt ebenfalls das knapper geschnittene Heck aus, das etwas steiler steht und wie selbstverständlich die Linie des Heckrahmens fortschreibt. Aluminium-Rahmen und die weniger üppigen Formen versprechen zudem ein geringeres Gewicht. Mehr Power und weniger Kilogramm – diese Kombination stünde der neuen RS richtig gut.

Neue Radar-Systeme von BMW Das muss allerdings ohne Abstriche bei der Technik funktionieren. Die umfangreiche Assistenzsystem-Liste bleibt erhalten, nahezu unsichtbar versteckt sich das Radar für das Totwinkelwarn-System im Heck, dort, wo normalerweise das Rücklicht sitzt. Blinkleuchten hinten mit integrierter Brems- und Rücklichtfunktion geben diesen Platz frei. Fährt ein Fahrzeug neben der RS, weisen Warnleuchten in den Spiegeln auf die Gefahr eines Zusammenstoßes beim Spurwechsel hin. Vorn befindet sich das Radar-System zwischen den Scheinwerfern, sorgt als Bauteil des Adaptive Cruise Control-Systems (Tempomat mit Abstandsregelung) für lässiges Gleiten auf Autobahnen.

Die neue BMW R 1300 R Auch für die R 1300 R könnte es die Radar-Systeme künftig geben. Auf jeden Fall bekommt sie den neuen, noch kräftigeren Boxer-Motor. Damit es dem Zweizylinder nicht zu heiß wird, füllt bei ihr wie bei der RS ein großer Wasserkühler den Raum vorm Motor aus. Das bedeutet auch: Vorn fehlt weiterhin der Telelever. Macht aber nix, schon bisher hat die normale Upside-down-Telegabel richtig gut funktioniert. Wie bei der RS ziert die R beim MOTORRAD-Entwurf ein schmaleres Heck, das ihren sehnigen Auftritt als wohl 145 PS starkes Power-Naked-Bike unterstreicht.

Neuer LED-Scheinwerfer Kleine Änderung, große Wirkung – diese Maßnahme trifft auf den Scheinwerfer zu. Lichtstarke LED-Technik steckt in seinem Gehäuse, das schmaler ausfällt und viel dichter an die Gabel heranrückt. Ein feiner Unterschied, der die R aber gleich viel kompakter wirken lässt. Das untermauern auch die seitlichen Verkleidungsteile, welche die anströmende Luft gezielt zum Kühler leiten, trotz ihrer Abmessungen aber noch einen freien Blick auf die Technik erlauben.

Kleinerer Edelstahl-Schalldämpfer Die Maßgabe kleiner und leichter gilt auch für den Schalldämpfer. Aus Edelstahl und fast ohne sichtbare Schweißnähte gefertigt, folgt er vom Vorschalldämpfer unterm Motor der Heckform, genug Platz für optionale Koffer und Soziusfüße ist trotzdem vorhanden. Reduzierteres, vor Kraft strotzendes Aussehen bei voller Alltags- und Reisetauglichkeit – wenn es nach MOTORRAD geht, erledigt die neue R 1300 R das mit Bravour.

Die neue BMW R 1300 RT Touring? Das wird auch für die neue R 1300 RT die Paradedisziplin sein. Sie erhält ebenfalls den neuen, noch stärkeren Boxer als Antrieb, damit hat es sich aber schon fast mit den Gemeinsamkeiten mit GS, R und RS. Weil sie als luxuriöser Reisedampfer oder als gerne genommenes Behördenfahrzeug richtig viel Zuladung verkraften muss, verstärkt BMW bei ihr den Aluminium-Hauptrahmen an den Verbindungsstellen zum Heckrahmen sowie den Heckrahmen an sich. Bei solchen Anforderungen hat konsequenter Leichtbau keine Chance, siegt unbedingte Stabilität über das letzte eingesparte Gramm. Da trifft es sich gut, dass an den Innenseiten der weiterhin üppigen Verkleidung der RT genug Platz für einen zweiteiligen Wasserkühler vorhanden ist, um – wie bei der GS – einen Telelever mit Zentralfederbein einzubauen.

RT weiterhin mit bestem Wind- und Wetterschutz Auch wenn die RT nicht zu den Weight Watchers muss, drängen sich Änderungen bei der Formensprache auf. Optisch lag bisher fast das komplette Gewicht auf dem Vorderrad, schob die RT eine zwar gut schützende, aber auch massiv wirkende Verkleidung durch den Fahrtwind. Einen Top-Wetterschutz weist auch der MOTORRAD-Zeichnung von Kar Lee auf. Doch da zieht sich die Front spitzer und tiefer nach vorn, senkt so den Luftwiderstandsbeiwert, ohne die Tourenqualitäten zu schmälern.

Zusätzlicher Benefit durch den geringeren Cw-Wert: ein gesenkter Verbrauch. Bei unverändertem Tankvolumen von 25 Liter dürften so in Zukunft Reichweiten möglich sein, die an der 600-Kilometer-Marke kratzen. Die breitere Auslegung der Front im Rumpfbereich schirmt zudem Fahrer und Sozius noch besser als bisher vor Wind und Regen ab.

BMW R 1300 RT mit dem vollen Elektronik-Programm Und die großen LED-Flutlichter samt Kurvenfunktion im Kunststoffkleid erleuchten auf jeder Nachtfahrt die Straße wie heller Sommersonnenschein. Noch umfangreicher als bei RS und R fährt die RT das volle Ausstattungsprogramm auf – mit Radar, Sitzheizung, elektrisch einstellbarem Windschild und Audiosystem. Inzwischen ist auch das separate Navigationssystem Geschichte: Eine Konnektivitätslösung erlaubt das einfache und vor allem schnelle Koppeln mit Android- und Apple-Geräten, spiegelt Google Maps direkt auf dem sehr großen und kontraststarken Farbmonitor.

R 1300 R, R 1300 RS und R 1300 RT frühestens 2024 Einen Haken hat die Sache allerdings: Bei BMW mögen sie das Behördengeschäft. Egal, ob Stauhelfer oder Polizei – weltweit trifft man auf die RT. Damit der Übergang auch an dieser Stelle fließend verläuft, ist es sehr wahrscheinlich, dass BMW die neue R 1300 RT – wie auch die R 1300 RS und R 1300 R – erst im Laufe des Jahres 2024 präsentieren wird.

Da heißt es noch warten. Das macht aber nichts, weil die bisher bekannten Daten zum neuen Boxer-Motor mehr als vielversprechend klingen. Wenn das motorische Herz schon so erstarkt, dann dürften die Modelle mit ihm als Antriebslösung richtig gut werden. Und mit neuem Aluminium-Chassis jeweils ein paar Kilo leichter.

Umfrage Wird es höchste Zeit für eine neue Boxer-GS? Oder ist die 1250er immer noch top? 29104 Mal abgestimmt Die 1250er ist immer noch top. Es wird höchste Zeit für eine neue Boxer-GS.