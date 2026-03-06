Exotischer 125er-Bobber mit V2: Benda Napoleonbob mit "Multilink"-Fahrwerk

Als 500er und als 250er gibt es die Benda Napoleonbob bereits, auffällige Erkennungsmerkmale der 250er sind die unkonventionellen Radaufhängungen. Sehr eng mit ihr verwandt gibt es die Napoleonbob ab 2026 auch mit 125er-V2-Motor.

Neue Benda Napoleonbob 125 "Multilink" ist die internationale Herstellerbezeichnung für die einzigartige Vorderradaufhängung der Benda Napoleonbob 125. Wie bei der 250er sind an der Telegabel zwei seitliche Federbeine angeordnet, die Ein- und Ausfederbewegungen laufen über Umlenkhebel, abgestützt am Rahmen unterhalb des Lenkkopfs.

Bobber mit einzigartigem "Multilink"-Fahrwerk Ebenfalls mit fantasievoll arrangierten Umlenkhebeln sind die beiden Federbeine in der Hinterradschwinge der Benda Napoleonbob 125 (250) kombiniert. Typisch für Bobber ist das kurze Heck mit Solo-Sattel und seitlich an der Schwinge befestigtem Kennzeichenträger. Doch statt 16 Zoll haben beide Räder das Format 18 Zoll, vorn mit 130er-Reifen, hinten mit 160er-Reifen. Und jeweils mit ABS-überwachter Scheibenbremse.

195 kg und rund 75 cm tiefer Solo-Sattel Fahrbereit, mit gefülltem 9-Liter-Tank, wiegt die Benda Napoleonbob 125 angeblich 195 Kilogramm – für eine 125er stattlich. Leicht zugänglich ist dafür der Sattel in knapp 75 Zentimeter Sitzhöhe. Ansatzweise sportlich erscheinen die Lenkstummel mitsamt Lenkerenden-Rückspiegeln.

125er für A1 und B196 In Europa zielt die Benda Napoleonbob 125 auf die Führerscheinklasse A1 – ab 16 Jahren – sowie auf die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

V2-Motor mit 6 Ventilen und 14 PS Dementsprechend fallen die Eckdaten des wassergekühlten V2-Motors aus: 125 Kubik, jeweils eine obenliegende Nockenwelle (ohc) für 3 Ventile pro Zylinder und maximal 14 PS (10,3 kW) bei 9.500/min. Dazu hat der prestigeträchtige V2 ein 6-Gang-Getriebe, Ketten-Endantrieb und sogar eine Schlupfregelung (TCS). Werksangabe zur Höchstgeschwindigkeit sind knapp 100 (98) km/h, und das runde TFT-Display imitiert einen klassischen Zeigertacho – mit integrierter Ganganzeige.

Benda Napoleonbob 125 – Farben und Preis für Deutschland Ab Frühjahr 2026 ist die Benda Napoleonbob 125 auch in Deutschland erhältlich, wahlweise in "Retro Green", "Titanium Silver" oder "Phantom Black". Preis: jeweils 5.599 Euro (zuzüglich 250 Euro Liefernebenkosten. Die eng verwandte Napoleonbob 250 – mit 26 PS – steht ebenfalls mit 5.599 Euro in der Preisliste.