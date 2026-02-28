3 Sondermodelle mit schönen Details: Indian Chief Vintage, Challenger und Scout Bobber

Seit 1901 gibt es die Motorradmarke Indian, damals gegründet in den USA – 2 Jahre vor Harley-Davidson. Obwohl Indian in all den Jahrzehnten nicht ununterbrochen Motorräder produzierte, ist die US-Marke im Jubiläumsjahr authentisch aktiv. Im Februar 2026 hat Carolwood LP Indian Motorcycle vom Polaris-Konzern übernommen. Also findet die 125-Jahre-Feier unter neuer Regie statt, mit dem neuen "Häuptling" Mike Kennedy (CEO).

125th Anniversary Collection von Indian Motorcycle Und selbstverständlich gibt es in diesem festlichen Rahmen entsprechende Sondermodelle. "The 125th Anniversary Collection" umfasst für die Indian-Fans in Europa 3 Modelle: Chief Vintage , Challenger und Scout Bobber, jeweils mit Sonderlackierung in Dunkelrot – markentypisches "Indian Motorcycle Red" mit Metallic-Effekt, so "125th Anniversary Red" genannt – und Schwarz ("Black Crystal"). Hinzu kommen handgemalte Dekor-Details und Jubiläums-Embleme.

Indian Chief Vintage 125th Anniversary Edition Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs, gleich im Januar, erschien die neue Indian Chief Vintage. Da liegt es nahe, dass ihre 125th Anniversary Edition das Sondermodell-Trio anführt. Herzstück des prächtigen Retro-Modells ist der luftgekühlte V2-Motor, Typ Thunderstroke 116. Weitere wesentliche Merkmale sind die großzügig geschwungenen Schutzbleche im Stil der 1940er-Jahre sowie der Solo-Sattel. Eckdaten: 1.890 Kubik, 156 Nm, circa 90 PS und 327 kg (fahrbereit mit gefülltem 15-Liter-Tank). Ab 24.490 Euro, limitiert auf 250 Exemplare weltweit.

Indian Challenger 125th Anniversary Edition Deutlich moderner und als leistungsstarker Touring-Cruiser oder Fulldresser-Bagger ist die Indian Challenger positioniert. Mit wassergekühltem V2-Motor, Typ Powerplus 112, sowie mit großzügiger Verkleidung und ebensolchem Sitzkomfort für 2 Personen. Zudem mit elektronischen Assistenzsystemen samt Radar und Audio-System (400 Watt). Eckdaten: 1.834 Kubik, 181 Nm, 122 PS und 388 kg (fahrbereit mit gefülltem 23-Liter-Tank). Ab 45.990 Euro, limitiert auf 250 Exemplare weltweit.

Indian Scout Bobber 125th Anniversary Edition Relativ leicht und sportlich erscheint in diesem Jubiläums-Trio die Indian Scout Bobber. Mit wassergekühltem V2-Motor, Typ Speedplus 76, sowie mit reduziertem Solo-Zuschnitt und 16-Zoll-Rädern im Bobber-Stil. Eckdaten: 1.250 Kubik, 108 Nm, 111 PS und 246 kg (fahrbereit mit gefülltem 13-Liter-Tank). Ab 19.490 Euro, limitiert auf 450 Exemplare weltweit.