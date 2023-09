In diesem Artikel:

Bereits im April 2023 waren Patent-Dokumente zu einem neuen V4-Motor aufgetaucht, die dem chinesischen Hersteller Qianjiang zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang gibt es Gerüchte über eine neue Benelli Tornado V4 , denn Benelli gehört schon seit 2005 zu Qianjiang. Doch offenbar gibt es noch andere V4-Pläne für künftige Modelle der Eigenmarke QJMotor.

Den Anfang macht die im September 2023 offiziell präsentierte QJMotor Flash 600 V4, offenbar gestaltet nach Vorbild der aktuellen Harley-Davidson Sportster S. Bemerkenswerter Hintergrund: Qianjiang ist inzwischen Harley-Davidson-Kooperationspartner in China und fertigt seit 2023 die Harley-Davidson X 500 .

Mit Upside-down-Telegabel und 300er-Doppelscheibenbremse samt radial angeschraubten Vierkolbenzangen ist zumindest die Front der Flash 600 sportlich arrangiert – zumal für einen Bobber. Am Solo-Heck im Flat-Tracker-Stil ist sie eher klassisch mit 2 vorspannbaren Federbeinen bestückt, die wie die Gabel von Marzocchi zugeliefert werden. Am Hinterrad ist eine ABS-überwachte 260er-Scheibenbremse vorhanden, und die Bobber-Formate der Reifen sind 180/65-16 hinten sowie 130/90-16 vorn.

Weitere von QJMotor im September 2023 veröffentlichte Eckdaten sind 1.580 Millimeter Radstand, niedrige 720 Millimeter Sitzhöhe sowie moderate 219 Kilogramm Gesamtgewicht – ob mit vollem oder leerem 16-Liter-Benzintank, ist unklar. Sauber und leise läuft der Endantrieb per Zahnriemen – ebenfalls wie bei Harley-Davidson.

QJMotor Flash 600 ab umgerechnet 4.600 Euro

In China kam die QJMotor Flash 600 V4 für 35.999 Yuan, umgerechnet circa 4.600 Euro, in den Handel (Stand September 2023). Mit kleinem, rundem Farb-Display, Reifenluftdruck-Anzeige und Bluetooth-Connectivity sowie einblendbarer Pfeilnavigation. Ob und gegebenenfalls ab wann die Flash 600 nach Europa exportiert wird, ist noch nicht bekannt. Ein Händlernetz für QJMotor ist jedenfalls schon vorhanden, auch in Deutschland.