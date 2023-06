In diesem Artikel: Beta Explorer 2024

Mountainbike oder Motocross

Die Beta kommt aus China

Fazit

"Land of the free", so besingen sich die USA in ihrer Nationalhymne. Für den in den meisten Regionen entspannten Einsatz von Offroadbikes stimmt es. Wobei seit gut 3 Jahren dort Verbrenner nicht mehr überall gern gesehen sind. Die Lösung: Kleine, günstige Elektromotorräder, die genau so viel Mountainbike sind wie Crossmaschine. Die meisten Player stammen aus China. Für 2024 bringt Beta solch ein Modell auf den amerikanischen Markt und China ist nicht weit.

Beta Explorer 2024 Mit 4.890 Dollar wirft sich die neue Beta Explorer genau in den Markt der Mid-Size-Enduros, der in den USA derzeit stark wächst und von Marken wie Surron oder Luna Cycles bestimmt wird. Beta will teilhaben und bringt die neue Explorer, bisher allerdings nur in den USA.

Im Alurahmen verschraubt leistet der luftgekühlte Mittelmotor maximal 12,5 Kilowatt, also 17 PS. Homologiert ist die Beta mit 5 Kilowatt, also als 125er. 58 Nm Drehmoment erzeugt der Motor, der direkt per 420er-Kette das Hinterrad in 18 Zoll (45,72 cm) antreibt. Vorn führt ein Reifen mit einem Raddurchmesser von 19 Zoll (48,26 cm).

Gespeist wird der Antrieb von einem herausnehmbaren Batteriepack aus 21700er-Zellen, mit 72 Volt Spannung und 35 Ah, was einer Kapazität von 2,6 kWh entspricht. Er soll abseits der Straße eine Laufzeit von 1 bis 2 Stunden packen oder 90 Kilometer bei maximal 60 km/h. Ladedauer: 2 bis 3 Stunden am Haushaltsstrom. Der Akku wiegt 15 Kilo, die ganze Beta 89 Kilo.

Mountainbike oder Motocross Das Fahrwerk der neuen Beta Explorer ist die in dieser Klasse bekannte Mischung aus robusten MTB-Teilen mit leichten Motocross-Komponenten. Die USD-Gabel mit Stahlfeder bietet 200 Millimeter Federweg, ist voll einstellbar und könnte so auch an Downhill-Bikes verbaut sein.

Passend dazu die für ein Motorrad eher kleine und dünne Bremsscheibe mit 210 Millimeter Durchmesser, mit einer 4-Kolben-Postmount-Bremse. Ebenfalls MTB-Komponenten. Die Aluschwinge in Cantilever-Bauweise ist mit einem voll einstellbaren Federbein mit Umlenkung und 240 Millimeter Radweg verbunden. Vorn als MTB, hinten Motocross. Die Reifen von Kenda haben die Dimensionen 70/100-19 vorn und 90/100-18.

Die Beta kommt aus China Die Beta Explorer ist eine Überraschung. Vorgestellt nur in den USA für das Modelljahr 2024 und völlig ohne Vorwarnung. Da sind Zweifel an einer "echten" Beta angebracht. Und tatsächlich: Eigentlich ist die Beta eine umgelabelte RFN Ares Pro. RFN wiederum gehört zu Apollobike, von denen die beiden anderen E-Motorräder von Beta für Kinder stammen.

Der Grund ist einfach: Auf einem margensensiblen Markt ein eigenes Produkt gegen rein chinesische Konkurrenz etablieren ist über den Preis nicht möglich. Also kauft Beta das Modell ein und versucht über den Markennamen Punkte zu machen.

