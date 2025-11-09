Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Elektro

Das beste E-Offroad-Konzept bisher: Royal Enfield E-Himalayan auf der EICMA

Royal Enfield Elektro-Himalayan auf der EICMA
Das beste E-Offroad-Konzept bisher

Royal Enfield testet ein elektrisches Offroad-Motorrad, das auf der Technik des spanischen Herstellers Stark basiert. Die sogenannte "E-Himalayan" könnte mit bis zu 15 kWh Akkukapazität und rund 200 Kilometern Reichweite Maßstäbe setzen – ist aber noch nicht offiziell bestätigt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.11.2025
Als Favorit speichern

Royal Enfield arbeitet offenbar an einem elektrischen Motorrad, das stark an die bekannte Himalayan erinnert. Offiziell bestätigt ist das Modell bisher nicht, doch mehrere Testfahrten und technische Details deuten darauf hin, dass die sogenannte "E-Himalayan" bereits weit entwickelt ist.

Stark-Technik im Royal-Enfield-Testbike

Das Testmotorrad nutzt laut Beobachtungen Komponenten des spanischen Elektromotorradherstellers Stark Future, an dem Royal Enfield sich bereits vor einiger Zeit beteiligt hat. Stark ist vor allem durch die leistungsstarke und leichte Stark Varg bekannt, deren Technik als besonders ausgereift gilt.

Auf dem Motor des Testbikes ist sogar das Stark-Logo zu sehen – ein deutlicher Hinweis auf die gemeinsame Entwicklung. Während die Stark Varg über eine Batterie mit 7,2 kWh verfügt, wird vermutet, dass in der Royal Enfield-Version zwei dieser Akkus verbaut sind. Damit käme das System auf eine Gesamtkapazität von rund 14,4 bis 15 kWh, was theoretisch eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern ermöglichen könnte.

Leistung, Reichweite und Ladeinfrastruktur

In der Stark-Varg-Technik sind Leistungen von bis zu 80 PS realisierbar, die sich softwareseitig auch drosseln lassen. So kann das Energiemanagement flexibel an den Einsatzzweck angepasst werden – von sportlicher Offroad-Performance bis zu effizientem Tourenbetrieb.

Ein möglicher Schwachpunkt ist derzeit die Ladeleistung. Das Stark-System ist ursprünglich auf den Offroad-Betrieb ausgelegt, bei dem Akkus meist extern geladen oder getauscht werden. Für eine Reiseenduro wie die Himalayan müsste Royal Enfield daher ein schnelleres Ladeverfahren integrieren.

Typ-2- oder CCS-Ladesäule

Testfahrten in Indien zeigen jedoch bereits Fahrzeuge, die an regulären Typ-2- oder CCS-Ladesäulen angeschlossen sind – mit Ladeleistungen zwischen 11 und 22 kW. Sollte diese Funktion serienreif sein, wäre die E-Himalayan eines der fortschrittlichsten Elektro-Offroad-Bikes auf dem Markt.

Zwischen Testphase und Serienreife

Offiziell bezeichnet Royal Enfield das Projekt bislang als "Testplattform", mit der man Erfahrungen im Bereich elektrischer Antriebe sammle. Dennoch wirkt die Technik bereits weit fortgeschritten. Branchenbeobachter sehen in der Kombination aus Royal Enfields robustem Fahrzeugkonzept und Starks leistungsfähigem Elektroantrieb ein potenziell richtungsweisendes Modell im Segment elektrischer Reiseenduros.

Mehr zum Thema EICMA