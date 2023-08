Elektromotorrad benannt nach dem Album von Jimi Hendrix

Electric Ladyland, so heißt das seit Ende der 1960er-Jahre weltbekannte und hochgeschätzte Album von Gitarrenlegende Jimi Hendrix. Den Bezug zu seinem Motorrad leitet Jürgen Becker von elektrischen Gitarren auf den elektrischen Antrieb über. Denn auch der Rock’n’Roll wurde einst unter Strom gesetzt, was die Musik maßgeblich und nachhaltig beeinflusste. Parallelen zur aktuellen Entwicklung bei Kraftfahrzeugen kann man durchaus erkennen, wenn man so will.