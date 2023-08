Viele allzu ambitionierten Pläne in Richtung Elektromotorrad wurden schillernd verkündet und ein Marktstart in Aussicht gestellt. Am Ende verliefen dann doch einige wieder im Sand. Bei Ola Electric sind wir einigermaßen optimistisch, dass wir zumindest einen Teil der vorgestellten Konzepte bald tatsächlich als Serienversion zu sehen bekommen. Mit dem Elektroroller Ola S1/Pro und Olas Megafabrik in Indien zeigt das Unternehmen bereits, dass es nicht nur groß denken, sondern auch umsetzen kann.

Hinzu kommt, dass indische Hersteller bereits unter der Prämisse planen, mittelfristig keine Verbrenner-Zweiräder mehr auf den Markt bringen zu dürfen. In diesem Zuge erhöhte Indien erneut die Subventionen für den Umstieg auf E-Mobilität. Ola Electric will zudem mehr als 100.000 Ladestationen unter dem Namen Hypercharger Network in Indien einrichten.