In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Damit dürfte die 700 MT ihre Vorgängerin 650 MT im hierzulande angebotenen Modellprogramm vom chinesischen KTM-Partner CFMoto mittelfristig ersetzen. Die 650er Reiseenduro mit 61 PS (45 kW) kostete in Deutschland zuletzt 6.290 Euro, ebenfalls zuzüglich 475 Euro Liefernebenkosten. Selbst mit den Nebenkosten bleibt die neue 700er mit rund 67 PS (49 kW) knapp unter der 7.000-Euro-Marke.

CFMoto 700 MT ab Juli 2023

Unterhalb des Reiseenduro-Topmodells von CFMoto, der 800 MT, ist künftig die 700 MT als deutlich preisgünstigere Alternative positioniert. Die in den zwei Modellvarianten Sport und Touring für 9.990 oder 11.990 Euro angebotene 800 MT tritt mit 91 PS (67 kW) in einer höheren Liga an.