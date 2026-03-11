Militär-Enduro NorthForge Dispatch: Leise, leicht und „Made in Canada“

In den kanadischen Rocky Mountains ist das Unternehmen NorthForge Mobility zu Hause, eigens gegründet, um eine neue Militär-Enduro zu entwickeln. Dispatch wird sie heißen.

NorthForge Dispatch – All-Electric Tactical Motorcycle "A purpose-built electric and light tactical motorcycle", so die offizielle Beschreibung der NorthForge Dispatch. Hierbei handelt es sich um eine speziell für militärische Einsätze entwickelte Elektro-Enduro. Möglichst leicht, aber robust soll sie sein, geländetauglich und auch für extreme klimatische Bedingungen geeignet.

Kanada rüstet auf und entwickelt eine Militär-Enduro Politischer Hintergrund für die Entwicklung der NorthForge Dispatch sind die öffentlich erklärten Bestrebungen des kanadischen Premierministers Mark Carney und seines Kabinetts, Kanadas Militär zu verstärken und auch technisch aufzurüsten.

Made in Canada for Canada Die "Defence Industrial Strategy" sieht ausdrücklich vor, bei der Aufrüstung kanadische Produkte und Hersteller zu bevorzugen. Einerseits, um das wachsende NATO-Verteidigungsbudget auf patriotische Weise zu nutzen, andererseits, um möglichst unabhängig von globalen Lieferketten zu werden.

Leiser elektrischer Antrieb für geheime Missionen Zwar ist die NorthForge Dispatch noch nicht fertig entwickelt, doch die wesentlichen Zielvorgaben liegen vor. Obligatorisch ist demnach der elektrische Antrieb, um Emissionen – Geräusche und Abgase – zu vermeiden und die thermische Infrarot-Signatur des Fahrzeugs zu minimieren. Allesamt objektive Vorteile, insbesondere für geheime Missionen und Aufklärungs-Vorstöße.

Mindestens 10 Jahre Militäreinsatz von -35 bis +45 Grad Auch anderweitig spielen Temperaturen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der NorthForge Dispatch: Sie soll in einem sehr weiten Bereich uneingeschränkt funktionieren, konkret von -35 bis +45 Grad Celsius. Zudem soll sie mindestens 10 Jahre im Militäreinsatz durchhalten und mit modularem Aufbau leicht zu reparieren sein.

Batterie-System ebenfalls "100 % Canadian" Wie für den elektrischen Antrieb gilt auch für das Batterie-System der NorthForge Dispatch mitsamt der Steuerungssoftware die Vorgabe "100 % Canadian", also ohne Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern. Wobei angeblich geeignete Komponenten zur Verfügung stehen, die sich bereits bei der kanadischen Küstenwache in der rauen Praxis bewährt haben.

Ein Akku auf zwei Rädern Nebenbei sollen die Akkus der NorthForge Dispatch auch zur Stromversorgung anderer militärischer Geräte zur Verfügung stehen.

Erfahrener Entwickler bei NorthForge an Bord An der Entwicklung der NorthForge Dispatch beteiligt ist Michael Uhlarik, der 26 Jahre einschlägige Erfahrung aus leitenden Positionen bei Yamaha, Piaggio, BRP und Damon mitbringt.

NorthForge Dispatch – technische Daten? Preis? Technische Daten zur NorthForge Dispatch liegen bisher nicht vor. Neben elektrischer Spitzenleistung und Höchstgeschwindigkeit sind vor allem Reichweite, Ladedauer und Gewicht entscheidend – erst recht für militärische Einsätze unter erschwerten Bedingungen. Ebenso relevant sind die Kosten, doch zum voraussichtlichen Preis einer Dispatch machte NorthForge ebenfalls noch keine Angaben.

NorthForge Dispatch – auch für Deutschland? Perspektivisch könnte die kanadische Militär-Enduro NorthForge Dispatch den NATO-Verbündeten zur Verfügung stehen – also auch der deutschen Bundeswehr. Aktuell fahren die Kradmelder Ténéré 700, nachdem sie 2025 von BMW auf Yamaha wechselten. Übrigens setzt das russische Militär neuerdings die Kalashnikov Izh Enduro ein, ebenfalls mit elektrischem Antrieb – und sogar mit Anhänger.