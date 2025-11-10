Neue A2-Enduro: Benelli TRK 602 X folgt auf die beliebte TRK 502 X

Zur EICMA 2025 präsentierte Benelli die Enduro TRK 602 X. Dieses neue Modell ist einzuordnen zwischen TRK 502 und 552, die sie ablösen wird, und TRK 702. Technisch eng verwandt ist die neue Benelli TRK 602 X mit der QJMotor SRT 600 SX.

Neue Benelli TRK 602 X mit 56 PS oder 48 PS für A2 Den Antrieb übernimmt auch die Benelli TRK 602 X von QJMotor, in diesem Fall einen wassergekühlten Reihenzweizylinder-Motor mit 554 Kubik, 270 Grad Hubzapfenversatz und maximal 56 PS (41 kW) bei 8.250/min. Für die europäische Führerscheinklasse A2 hat Benelli eine Version mit 48 PS (35 kW) bei 6.500/min angekündigt. Standard ist das 6-Gang-Getriebe.

Enduro-Fahrwerk mit moderater Sitzhöhe Als bewährte und ansehnliche Kombination erscheint das Enduro-Fahrwerk der Benelli TRK 602 X, bestehend aus Stahl-Gitterrohrrahmen, Aluminium-Hinterradschwinge samt voll einstellbarem Zentralfederbein und Upside-down-Telegabel. Mit 140 Millimeter Federweg vorn und 173 Millimeter hinten ergeben sich 82,5 Zentimeter Sitzhöhe – für Enduro-Verhältnisse moderat.

Reiseenduro mit 20-Liter-Tank Dazu passen die Reiseenduro-Reifenformate für die Drahtspeichenräder der Benelli TRK 602 X: 110/80-19 vorn und 150/70-17 hinten. Fahrbereit mit gefülltem 20-Liter-Benzintank wiegt die TRK 602 X laut Benelli 235 Kilogramm.

Moderne Ausstattung mit Karten-Navigation Sowohl das ABS als auch die Schlupfregelung der Benelli TRK 602 X sind einstellbar und abschaltbar. Ein TFT-Display im Format 5 Zoll ist mit integrierter Connectivity up to date. Zusätzlich zur Pfeilnavigation steht hier sogar Karten-Navigation zur Verfügung. Dazu ist ein USB-Anschluss vorhanden.

Hauptständer, Alu-Koffer, Griffheizung und Sitzheizung Klassisch-praktisch an der neuen Benelli TRK 602 X sind der Hauptständer und diverse Protektoren. In den Handprotektoren sind die LED-Blinker integriert, das sieht gut aus, ist allerdings hinsichtlich Beschädigungen unvorteilhaft. Als Originalzubehör sollen Alu-Koffer, Topcase sowie Griffheizung und Sitzheizung verfügbar sein.