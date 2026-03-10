125er-Reiseenduro für 3.999 Euro: QJMotor SRT 125 DX neu für A1 und B196

Wie eine 125er-Version der MV Agusta Lucky Explorer, inzwischen Enduro Veloce genannt, erscheint die neue QJMotor SRT 125 DX. Und das ist kein Zufall, denn die Entwicklungsprojekte Lucky Explorer 5.5 (mit Zweizylinder-Motor) sowie Lucky Explorer 9.5 (mit Dreizylinder-Motor) liefen vor einigen Jahren in Zusammenarbeit zwischen dem italienischen und dem chinesischen Hersteller.

Neue QJMotor SRT 125 DX als Reiseenduro für A1 und B196 Technische Plattform für die neue QJMotor SRT 125 DX ist die SRT 300 DX mit 28 PS starkem Einzylinder-Motor. Auf 125 Kubik reduziert leistet das wassergekühlte Triebwerk immerhin 15 PS (11 kW) bei 9.500/min, entsprechend dem Limit der europäischen Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren oder einer Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

Einzylinder-Motor mit vollen 15 PS für 110 km/h Up to date ist der Antrieb der QJMotor SRT 125 DX mit elektronischer Benzineinspritzung, 4 Ventilen und 6 Gängen. Eingetragene Höchstgeschwindigkeit sind 110 km/h, mit hoch aufragendem Windschild erscheint das umso respektabler.

Enduro-Fahrwerk mit 21-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad Konsequent auf Enduro getrimmt ist das Fahrwerk der QJMotor SRT 125 DX, mit Drahtspeichenrädern und grob profilierten Reifen in den Formaten 90/90-21 vorn sowie 120/80-18 hinten. Entsprechend robust erscheint das Stahl-Chassis mit Zentralfederbein am Heck und Upside-down-Telegabel an der Front. Bei konzeptgerecht langen Federwegen ergeben sich 86 Zentimeter Sitzhöhe.

Bosch-ABS und Connectivity mit Navigation An beiden Rädern hat die QJMotor SRT 125 DX jeweils eine Scheibenbremse mitsamt Bosch-ABS – in der 125er-Klasse keineswegs selbstverständlich. Weitere Ausstattungsdetails sind die LED-Leuchten mit Tagfahrlicht, das TFT-Display (5 Zoll) mit Connectivity samt Navigation, zwei USB-Anschlüsse (A und C) sowie Handprotektoren.

Nur 129 kg mit vollem 13,5-Liter-Tank Fahrbereit mit gefülltem Benzintank (13,5 Liter) wiegt die QJMotor SRT 125 DX nach Werksangaben 129 Kilogramm. Nicht nur für Reiseenduro-Verhältnisse, selbst für eine 125er ist das nutzerfreundlich leicht.

QJMotor SRT 125 DX auch für Deutschland? Preis? In der Schweiz und in Frankreich soll die neue QJMotor SRT 125 DX ab April 2026 im Handel verfügbar sein, für 3.990 Franken oder 3.999 Euro. In Deutschland und in Österreich ist dieses neue 125er-Modell laut Importeur KSR bisher noch nicht im 2026er-Sortiment eingeplant.