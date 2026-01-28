Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Enduro

Stark Varg EX im Test: 52 Stunden Offroad-Dauertest unter Strom

Stark Varg EX im Offroad-Dauer-Test
Günstiger durchs Gelände pflügen

MOTORRAD fuhr die Stark Varg EX 52 Stunden und 1.156 Kilometer in Enduro-Wettbewerben. Die Elektro-Enduro mit 80 PS bereitete keinerlei Probleme. Die Testdistanz entspricht einer Sport-Saison.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.01.2026
Motocross-Fahrer auf Enduro-Motorrad in Aktion bei Offroad-Geländefahrt, Startnummer 922, im Wald.
Foto: Michel Kuchel

Gäbe es einen Aufmerksamkeits-Contest innerhalb des Test-Fuhrparks von MOTORRAD, die Stark Varg EX hätte in dieser Saison wohl den Pokal abgeräumt. Und nicht nur dort. Seit Stark mit der Varg erstmals ein den Verbrennern ebenbürtiges Elektro-Konzept präsentierte, merkte die Offroad-Szene auf. Ihren revolutionären Anspruch bestätigte die Neue dann sogar schon vor dem Stapellauf in MOTORRAD.

Neun Klicks zum Offroad-Glück

Nur neun Mausklicks brauchte es, um die zu Beginn des Jahres präsentierte Enduro-Variante, die EX, auf der Homepage des Herstellers zu konfigurieren, zu bestellen und zu bezahlen. Ein Novum. Ein Schnäppchen ist der Avantgarde-Offroader freilich nicht. Inklusive 299 Euro Versandkosten vom Werk in Barcelona bis vor die Haustür ruft ...

