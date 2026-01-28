Stark Varg EX im Test: 52 Stunden Offroad-Dauertest unter Strom

Gäbe es einen Aufmerksamkeits-Contest innerhalb des Test-Fuhrparks von MOTORRAD, die Stark Varg EX hätte in dieser Saison wohl den Pokal abgeräumt. Und nicht nur dort. Seit Stark mit der Varg erstmals ein den Verbrennern ebenbürtiges Elektro-Konzept präsentierte, merkte die Offroad-Szene auf. Ihren revolutionären Anspruch bestätigte die Neue dann sogar schon vor dem Stapellauf in MOTORRAD.
Neun Klicks zum Offroad-Glück
Nur neun Mausklicks brauchte es, um die zu Beginn des Jahres präsentierte Enduro-Variante, die EX, auf der Homepage des Herstellers zu konfigurieren, zu bestellen und zu bezahlen. Ein Novum. Ein Schnäppchen ist der Avantgarde-Offroader freilich nicht. Inklusive 299 Euro Versandkosten vom Werk in Barcelona bis vor die Haustür ruft ...