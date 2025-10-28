EICMA: Anfahrt/Anreise aus Deutschland

Anreise per Motorrad oder Auto Die Adresse fürs Navi lautet Fiera Milano, SS. 33 del Sempione 28, 20017 Rho (MI), Italien. Aus Deutschland bieten sich u. a. die Gotthard- oder Bernardino-Route an. Beide treffen in Bellinzona/CH aufeinander. Von dort führt die Schweizer A2 über Lugano und Chiasso nach Como; dort die italienische A9 nach Süden nehmen. Ab der Mautstelle "Milano Nord" der Beschilderung Richtung A4-Venezia (Venice, Venedig) folgen und an der Ausfahrt "Fiera Milano" ausfahren. Wer aus dem Großraum München bzw. südlich oder westlich davon anreist, kann auch übers Dreieck Inntal, Innsbruck, Bozen, Trient und Verona fahren. Von dort führt die A4 über Bergamo bis zur Ausfahrt "Pero/Fiera Milano".

Anreise mit dem Flugzeug Flugreisende gelangen von den beiden Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa sowie vom etwas entfernteren Orio al Serio jeweils mit kostenpflichtigen Shuttlebussen verschiedener Anbieter zum Busparkplatz am Ost-Tor der EICMA. Ab Linate gelangt man außerdem mit der Buslinie 73 oder X73 zur Piazza San Babila; von dort wiederum mit der U-Bahn-Linie 1 (rot) zur Messe. Ab Malpensa besteht die Möglichkeit, mit dem Malpensa Express Train zum Mailänder Nordbahnhof und von dort wiederum mit der U-Bahn-Linie 1 (rot) zur Messe zu fahren.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Wer sein Quartier in Mailand bezieht, hat die besten Voraussetzungen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die EICMA zu besuchen. Je nach Standort des Hotels muss man auf die Linie M1 (rot) umsteigen und bis zur Endstation Rho Fiera fahren. Vom Zentrum aus kann die Fahrt schon 20-30 Minuten dauern, doch dafür steigt man direkt vor den Messehallen aus. Unser Tipp: Morgens bei der Ankunft gleich das Rückfahrt-Ticket kaufen, denn die wenigen Ticket-Automaten beim Messegelände sind nachmittags meist überfüllt.

EICMA Hallenplan EICMA 2025

Hotels und Unterkünfte Wer zur EICMA nach Mailand reist, ist gut beraten, sich möglichst frühzeitig um ein Hotel zu kümmern. Selbst aus dem südlichen Süddeutschland, z. B. aus Singen, ist die Variante "Hin und zurück am selben Tag" nur sehr bedingt zu empfehlen.

Die Veranstalter der EICMA kooperieren mit einigen Hotels in Mailand; über die EICMA sind ausgesuchte Hotels direkt buchbar. Ein Preis-, Leistungs- und Entfernungsvergleich mit anderen Hotelvermittlern und -suchmaschinen kann sich jedoch im Einzelfall lohnen.

Parkplätze an der EICMA Kostenpflichtige Auto-Parkplätze sind rund um die Messe verteilt. Motorräder parken auf dem PM1 am Westtor kostenlos.

Parkplätze für Wohnmobile – wo befinden sie sich? Der betreffende Parkplatz ist auf P5. Für weitere Informationen soll man sich laut EICMA direkt an Apcoa wenden, die die Parkplätze der Messe Mailand verwalten info@apcoa.it.