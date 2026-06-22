Neuer Crossover-Roller: Rieju X-Over 357 mit 30 PS

Rieju erweitert die Scooter-Palette: X-Over 357 und X-Over 125 Mit dem X-Over 357 steigt Rieju in die inzwischen dicht besetzte Klasse der mittelgroßen Crossover- beziehungsweise Adventure-Roller ein. Das Modell wurde bereits im Umfeld der EICMA 2025 in Mailand präsentiert und soll vor allem mit einem attraktiven Preis sowie einer umfangreichen Serienausstattung punkten.

Ergänzend zum 357er bietet Rieju auch einen X-Over 125 an – also einen 125er-Roller mit ähnlicher Ausrichtung, aber etwas kleiner und somit passend für die Führerscheinklasse A1 sowie die B196-Erweiterung für den Autoführerschein.

Motor und Antrieb: 30 PS aus einem Zylinder, Euro 5+ Im Rieju X-Over 357 arbeitet ein flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-Einzylinder mit 329 Kubik Hubraum und 30 PS Leistung bei 5.500/min sowie 32 Nm maximalem Drehmoment, homologiert nach Euro 5+. Der Kraftschluss erfolgt Roller-typisch über eine Variomatik und einen Riemenantrieb.

Rieju X-Over 357 mit umfangreicher Ausstattung Rieju setzt beim X-Over 357 auf eine umfangreiche Serienausstattung. Unter anderem mit:

TFT-Display mit Smartphone-Anbindung

Keyless-System

Full-LED-Beleuchtung

zwei USB-Anschlüsse (Typ A + C)

Griffheizung

viel Stauraum (u. a. sollen zwei Integralhelme unter der Sitzbank Platz finden)

2 abschließbare Handschuhfächer

Gepäckträger serienmäßig

einstellbare Bremshebel

manuell höhenvariable Windschutzscheibe

Start-Stopp-Funktion

Reifendruckkontrolle

Seitenständer + Hauptständer

Fahrwerk und Bremsen: 15-Zoll-Räder, ABS und Traktionskontrolle Beim Fahrwerk setzt der Rieju X-Over 357 auf Stahlrohr-Rahmen, Telegabel und zwei hintere Federbeine. Die Räder: 15 Zoll vorn, 14 Zoll hinten, bereift mit 120/70-15 vorn sowie 140/70-14 hinten. Gebremst wird per 256-mm-Scheibe vorn (Zweikolben-Sattel) und 240-mm-Scheibe hinten (Einkolben), unterstützt von einem Bosch-ABS. Außerdem ist eine Traktionskontrolle an Bord.

Dank niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis soll der Rieju X-Over 357 handlich und wendig im Stadtverkehr sein, während auf Landstraßen das Fahrwerk wiederum für Stabilität sorgen soll.

Farben und Preise Rieju X-Over 357 Den Rieju X-Over 357 gibt es 2026 in Schwarz und Grau. Eine Preisangabe ist auf der offiziellen Händlerseite noch nicht auszumachen, aber bei einem deutschen Shop haben wir den Crossover-Roller zum Preis von 6.299 Euro gesehen.

Technische Daten: Rieju X-Over 357 Motor: 1-Zyl., 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, Einspritzung

Hubraum: 329 cm³

Leistung: 30 PS (22 kW)

Drehmoment: 34 Nm

Abgasnorm: Euro 5+

Getriebe/Antrieb: Variomatik, Riemen

Tankinhalt: 14,8 l

Sitzhöhe: 780 mm

Radstand: 1.520 mm

Gewicht: 191 kg

Bremsen: 256 mm vorn, 240 mm hinten, ABS (Bosch)

Räder/Reifen: 15" vorn (120/70-15), 14" hinten (140/70-14)

Auch als 125er: Rieju X-Over 125 Wer im 125er-Segment unterwegs ist, findet mit dem Rieju X-Over 125 eine optisch und konzeptionell verwandte Alternative. Rieju nennt hier rund 15 PS als Leistung, dazu moderne Ausstattung wie TFT-Cockpit mit Smartphone-Anbindung, Keyless, USB (inkl. Typ C), Griffheizung, Start-Stopp-Funktion, Traktionskontrolle und Reifendruckkontrolle (TPMS).