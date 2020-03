Honda CT 125 Hunter Cub Gelände-Super Cub auch für Europa

Statt wie geplant auf der Osaka Motorcycle Show in Japan Premiere zu feiern, wird die Honda CT 125 Hunter Cub auf einer "virtuellen Motorradmesse" präsentiert. Was es vorab auf dem ersten Bild (oben) zu sehen gibt und als Konzeptbike vorgestellt wurde, wirkt aber auch schon sehr serienreif. Die technische Basis für die CT 125 liefert die legendäre 125er Super Cub.

Mehr Federweg, grobstollige Reifen

Die CT 125 hat viel mit der Super Cub C125 gemeinsam, allerdings mit dem für den besseren Geländeeinsatz modifizierten Fahrgestell. Die Vorderradgabel der Hunter Cub bietet 109 Millimeter Federweg im Gegensatz zu den 89 Millimeter Federweg der Super Cub. Auf den Drahtspeichenfelgen wurden grobstollige Pneus montiert. Der Auspuff mit gelochtem Hitzeabschirmblech verläuft rechtsseitig hochgelegt knapp unter dem Einzelsitz. Hinter diesem wartet ein großer, robuster Träger auf Gepäck – oder auf einen montierbaren Beifahrersitz, denn die Honda CT 125 Hunter Cub scheint mit Soziusfußrasten ausgestattet zu sein.

Motorschutzbügel rahmen den 125er Viertakt-Single mit seinem ebenfalls hochgelegten Ansaugtrakt ein. Die automatische Fliehkraftkupplung und das halbautomatische Vierganggetriebe kennen wir von der Super Cub. Die Hunter Cub rollt allerdings mit einem anders gestalteten Lufteinlass an. Das soll zwar die Leistung im Vergleich zur Super Cub mindern, aber ein höheres Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ermöglichen. 8,7 PS Leistung bei 7.000/min und 11 Nm maximales Drehmoment bei 4.500/min gibt Honda an.

Honda CT 125 mit größerem Tank

Weiterhin ist die Honda CT 125 neben einem Elektrostarter auch mit einem Kickstarter und einem größerer Kraftstofftank (5,3 Liter gegenüber den 3,8 Liter der Super Cub) ausgestattet. Außerdem wurde der hintere Kotflügel der Super Cub eingedampft und der Kettenkasten entfernt. Honda nennt für die Geländeversion ein Leergewicht von 120 Kilogramm, womit sie fast zehn Kilo schwerer wäre als die Super Cub.

Die komplette Verkleidung der Honda Super Cub ist verschwunden. Die Telegabel trägt klassische Faltenbälge und einen kleinen Vorderradkotflügel sowie einen mattschwarz eingefassten Rundscheinwerfer. Honda gibt für die Gelände-Cub 165 Millimeter Bodenfreiheit an. Der Pilot dirigiert die Honda CT 125 über einen hochgekröpften Rohrlenker mit Mittelstrebe. Und während die Super Cub hinten per Trommelbremse verzögert, kommt am Hinterrad der Hunter Cub eine Scheibenbremse zum Einsatz. Das ABS gehört zur Serienausstattung der CT 125, gilt aber, wie bei der Super Cub, nur fürs Vorderrad.

2021 wird die Hunter Cub auf den japanischen Markt rollen und 440.000 Yen kosten, was umgerechnet rund 3.665 Euro entspricht. Mit Rot und Braun werden zwei Farbvarianten zur Verfügung stehen.

Honda CT 125 Hunter Cub für Europa

Honda Beim europäischen Patentamt tauchten Designzeichnungen der CT 125 auf, was dafürspricht, dass Honda sie auch in Europa einführen möchte.

Ob die Honda CT 125 Hunter Cub auch außerhalb Japans angeboten wird, hat Honda noch nicht offiziell verkündet. Doch beim europäischen Patentamt tauchten bereits Designzeichnungen auf, was dafürspricht, dass Honda plant, die CT 125 auch in Europa anzubieten. Damit würde die Honda Super Cub C 125 eine Offroad-Schwester bekommen. Der Preis der CT dürfte auf dem gleichen Niveau liegen – also bei rund 3.700 Euro.

Noch eine Super Cub-Variante

Neben der CT 125 Hunter Cub wird Honda während der virtuellen Präsentation übrigens noch ein weiteres Konzeptbike vorstellen, das die Bezeichnung "Fun" trägt. Wir sind gespannt, welche Super Cub-Variante das sein wird. Bereits in den 60ern hatte Honda mit den Trial Cub-Modellen entsprechende SuperCub-Ableitungen recht erfolgreich im Programm. In Australien läuft die ganz ähnlich gestaltete CT 110 schon lange als Postie-Bike – also als Dienstfahrzeug für die Post.