Neue Retro-Yamaha in King-Kenny-Roberts-Gelb: Yamaha XSR 900 GP Legend Yellow

Für das "2. Quartal 2026", also frühestens ab April, ist die Auslieferung der retro-sportlichen Yamaha XSR 900 GP in der neuen Farbvariante "Legend Yellow" angekündigt. Doch Abwarten ist für Fans keine Option, denn diese besonders begehrenswerte Ausführung der XSR 900 GP ist laut Yamaha "streng limitiert". Auf wie viele Exemplare genau, ist bislang nicht bekannt.

Limitierte Kenny-Roberts-Edition Auf Nachfrage von MOTORRAD gab Yamaha Motor Deutschland die Auskunft, es handle sich zwar nicht um eine durchnummerierte Limited Edition, doch die für Deutschland vorgesehene Stückzahl sei so limitiert, dass sie wohl umgehend vergriffen sein werde.

Retro-Yamaha XSR 900 GP als Sondermodell in "Legend Yellow" Besonderen Wiedererkennungswert hat die Yamaha XSR 900 GP in "Legend Yellow" durch das sogenannte Speedblock-Dekor, Schwarz auf Weiß, wie bei den Yamaha-Werksrennmaschinen der 1970er- und 1980er-Jahre. Diese "goldene Ära des Rennsports" war auch die Ära des "King" Kenny Roberts (Senior), dem legendären Motorrad-Rennfahrer aus den USA und dreifachen Weltmeisters in der damaligen 500er-Königsklasse – mit Yamaha.

Dreizylinder-Motor unverändert mit 119 PS Aktuelle technische Basis für die Yamaha XSR 900 GP in "Legend Yellow" ist die MT-09-Plattform mit Aluminium-Chassis und CP3-Motor. Eckdaten: Reihendreizylinder mit 890 Kubik und 119 PS (87,5 kW) bei 10.000/min sowie 200 Kilogramm Gesamtgewicht mit gefülltem 14-Liter-Benzintank. Upside-down-Telegabel und Federbein von Kayaba (KYB) sind voll einstellbar.