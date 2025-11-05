Echt schön klassisch: Royal Enfield Bullet 650 Twin mit 48 PS für A2

Bullet ist die weltbekannteste Modellbezeichnung des ursprünglich englischen Motorradherstellers Royal Enfield – seit 1932 und bisher immer mit luftgekühlten Einzylinder-Motoren (350/500). Ab 2026 gibt es erstmals eine Bullet mit 2 Zylindern, aber weiterhin luftgekühlt: die neue Bullet 650.

Luftgekühlter Reihenzweizylinder mit 48 PS für A2 Immerhin auch schon seit einigen Jahren läuft beim längst indischen Hersteller Royal Enfield der Reihenzweizylinder-Motor. Entwickelt wurde dieser Antrieb allerdings in England, im eigens neu errichteten Entwicklungszentrum – und in der Nachbarschaft von Triumph. Royal Enfield hält konsequent an der klassischen Luft-Öl-Kühlung fest, was bei genau 648 Kubik für 48 PS (35 kW) ausreicht – optimal die europäische Stufenführerscheinklasse A2 ausgereizt.

6 Gänge, ABS, LED und USB – alles schön unauffällig Relativ modern, aber schön unauffällig an der klassischen Royal Enfield Bullet 650 sind die elektronische Benzineinspritzung mitsamt Abgasreinigung, das 6-Gang-Getriebe mit Slipper-Kupplung und das ABS an den beiden Scheibenbremsen. Ebenfalls unaufdringlich arrangiert sind die LED-Leuchten sowie die digitalen Zusatzanzeigen im Cockpit und der USB-Anschluss.

Echt klassisches Fahrwerk auf Drahtspeichenrädern Wirklich klassisch an der Royal Enfield Bullet 650 ist das Stahlrohr-Chassis mit zwei Federbeinen hinten und gekapselter Telegabel vorn – alle Komponenten von Showa. Dazu passend rollt auch diese Bullet wie eh und je auf Drahtspeichenrädern mit Schläuchen. Die Reifenformate: 100/90-19 vorn, 140/70-18 hinten.

243 kg mit viel echtem Metall – schön retro Fahrbereit mit gefülltem Stahlblech-Benzintank (knapp 15 Liter) wiegt die Royal Enfield Bullet 650 angeblich 243 Kilogramm – viel echtes Metall ist eben schwerer als Plastik. Dafür ist die Sitzhöhe mit 80 Zentimeter A2-einsteigerfreundlich. Und die Sitzbank hat klassisches Zwei-Personen-Format.