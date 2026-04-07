Voll retro für A2: Neue Triumph Bonneville 400 als Erlkönig erwischt

Bereits erfolgreich läuft für Triumph die Zusammenarbeit mit dem indischen Hersteller Bajaj, der seit 2024 die Einzylinder-Modelle Speed 400, Scrambler 400 X/XC, Tracker 400 und Thruxton 400 fertigt. Doch zwischen diesen schicken "Modern Classics" fehlt bisher ein richtiges Retro-Modell für Einsteiger. Logisch: die Bonneville 400.

Neues Retro-Modell für Einsteiger: Triumph Bonneville 400 Im März 2026 erwischte der Erlkönigjäger offenbar genau dieses noch fehlende 400er-Modell bei Testfahrten: die neue Triumph Bonneville 400. Vom bisherigen Basis-Modell Speed 400 hebt die Bonnie sich mit eindeutigen Retro-Stilelementen und Details ab:

2 Federbeine hinten

Auspuff mit klassisch geformtem Endschalldämpfer

Telegabel mit Faltenbälgen vorn

Drahtspeichenräder

klassisch geformte Radabdeckungen

klassisch geformte Sitzbank

klassisch geformte Rückleuchte Einzylinder-Motor mit circa 40 PS für die A2-Klasse Den vorderen Hauptrahmen aus Stahlrohren mit dem darin aufgehängten Motor samt vertikalem Wasserkühler übernimmt die neue Triumph Bonneville 400 anscheinend ohne wesentliche Änderungen von der Speed 400. Für den Antrieb bedeutet das wohl diese aktuellen Eckdaten (Euro 5+): Einzylinder mit 398 Kubik und 4 Ventilen (dohc), maximal 40 PS (29,5 kW) bei 8.000/min. Damit sowie mit circa 170 Kilogramm Gesamtgewicht dürfte auch die 400er-Bonnie gut in die europäische A2-Klasse (bis 48 PS) passen.

Doch ein bisschen modern classic Als moderne Standards sind indes auch für die neue Triumph Bonneville 400 das 6-Gang-Getriebe, ein ABS zu den beiden Scheibenbremsen sowie LED-Leuchten rundum zu erwarten. Wie die Anzeigen im runden Display-Gehäuse aussehen, ist auf den Erlkönigfotos nicht zu erkennen.

Wann kommt die neue Triumph Bonneville 400? Preis? Wann die neue Triumph Bonneville 400 in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt. Da die Erlkönigin bereits bis in die Details einen serienreifen Eindruck macht, könnte es schon bald so weit sein – wohl spätestens 2027. Größere Abweichungen vom Preis der Speed 400 sind nicht zu erwarten, und die kostet in Deutschland aktuell ab 5.645 Euro.