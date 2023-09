Eine kleine Sensation ist die im September 2023 in China präsentierte Zeths One-Joy ZOD 125. Technisch weitgehend ähnliche China-Kopien der weltweit beliebten Mini-Bikes von Honda, Monkey und Dax, gibt es zwar seit Jahrzehnten unzählige. Doch als Retro-Racer und sogar als Hailwood-Replika – das ist wirklich neu. Mit luftgekühltem Viertakt-Einzylinder-Motor und nur 8,5 PS, aber zwei Auspuffrohren und zwei Scheibenbremsen an den kleinen 12-Zoll-Rädern soll die One-Joy 125 ab umgerechnet circa 1.100 Euro in den Handel kommen, Ende 2023. Zunächst nur in China.