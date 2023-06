KTM-Partner CFMoto hat in China das neue Naked Bike 450 NK amtlich angemeldet und bereits öffentlich präsentiert. Demnach wird die 450 NK noch im Sommer 2023 in China in den Handel kommen und dort umgerechnet circa 3.600 Euro kosten. Wenn sie nach Europa kommt – und alles spricht dafür, dann wird der wassergekühlte Reihenzweizylinder-Motor von 50 auf 48 PS gedrosselt, passend zur europäischen A2-Klasse. Wie bereits geschehen bei der vollverkleideten 450 SR, die seit Frühjahr 2023 in Europa und in Deutschland erhältlich ist.