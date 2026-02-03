Freche China-Kopie der Honda CB 125 R - 2.000 Euro günstiger: AJS JS125-X

AJS ist zwar nicht so bekannt wie Triumph, aber ebenfalls eine der ältesten englischen Motorradmarken, gegründet 1909 in Wolverhampton. Und AJS ist immer noch in England zuhause, inzwischen in Andover (Hampshire). Allerdings, dem Vernehmen nach, ohne eigene Produktion vor Ort. Offenbar konfektioniert AJS diverse Motorräder und Roller von 50 bis 250 Kubik aus den Sortimenten chinesischer Hersteller.

AJS JS125-X neu für 2026 So wohl auch die für 2026 neu vorgestellte AJS JS125-X. Und es kann kein Zufall sein, dass die aussieht wie die beliebte Honda CB 125 R. Der aktuellen Top-125er von Honda – im Jahr 2025 erneut auf Position 1 der Leichtkraftrad-Neuzulassungen in Deutschland – ist die neue AJS JS125-X nicht nur ähnlich, sie scheint mit dem Original nahezu identisch zu sein. Bezeichnungen wie China-Kopie oder China-Klon muss AJS also aushalten.

Einzylinder-Motor mit 4 Ventilen und 15 PS (11 kW) Mit angeblich 15 PS (11 kW) nutzt die neue AJS JS125-X das Leichtkraftrad-Limit voll aus. Wie die Honda CB 125 R gilt sie damit als Top-Performer für die Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren und die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

Über 100 km/h mit den Führerschein-Klassen A1 und B196 Glaubhaft erscheinen die 15 PS im Kontext mit weiteren genannten Eckdaten zum Viertakt-Einzylinder-Motor: Wasserkühlung, Benzineinspritzung und 4 Ventile. In Verbindung mit dem 6-Gang-Getriebe müssten über 100 echte km/h erreichbar sein. Zudem ist der Antrieb nach Angaben von AJS ausdrücklich Euro-5+-konform.

Fahrwerk nach Honda-Vorbild Wie eins zu eins nach Vorbild der Honda CB 125 R nachgebildet sehen der Brückenrahmen und die Hinterradschwinge der AJS JS125-X aus, ebenfalls aus Stahl gefertigt. Und auch hier mit einem Zentralfederbein hinten sowie mit einer Upside-down-Telegabel vorn kombiniert.

Ebenfalls ABS-Bremsen – aber schmalerer 130er-Hinterreifen Jeweils eine Scheibenbremse pro Rad und ABS hat die AJS JS125-X ebenfalls. Eine Abweichung vom Honda-Original ist allerdings das etwas schmalere Hinterreifen-Format: 130 statt 150.

Technische Daten der AJS JS125-X fast gleich mit Honda CB 125 R Angeblich 133 Kilogramm wiegt die AJS JS125-X fahrbereit mit gefülltem 10-Liter-Tank, auch das ist fast deckungsgleich mit den Daten der Honda CB 125 R (130 kg). Ebenso die circa 80 Zentimeter Sitzhöhe (Honda: 81,5 cm).

Ausstattung und Details Zur weiteren Ausstattung der AJS JS125-X liegen bislang nur spärliche Informationen vor. Immerhin so viel: Aluminium-Rohrlenker, LED-Leuchten und ein nicht näher dargestelltes Digital-Display. Wobei die Honda CB 125 R zum Jahrgang 2024 ein TFT-Farb-Display im Format 5 Zoll verpasst bekommen hat.

AJS JS125-X – Verfügbarkeit und Preis In Großbritannien soll die AJS JS125-X im Laufe des Jahres 2026 in den Handel kommen. Für 3.149 Britische Pfund (Sterling), das entspricht umgerechnet derzeit circa 3.600 Euro. Informationen zu etwaiger Verfügbarkeit in der Europäischen Union und in Deutschland liegen bislang nicht vor, doch die technischen Voraussetzungen dafür (Euro 5+ und ABS) wären erfüllt. Das Original, die Honda CB 125 R, kostet in Deutschland aktuell 5.629 Euro – ist also circa 2.000 Euro teurer.