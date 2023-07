Ducati Monster 30 Anniversario in Tricolore

30 Anniversario – 30. Geburtstag, so heißt das Sondermodell des beliebten Naked Bikes. Als solches zu erkennen ist es an der Tricolore-Lackierung in den italienischen Nationalfarben Rot, Weiß und Grün sowie an der mehrfach platzierten Zahl 30.