MV Agusta Dragster RR SCS America

Technisch ist die limitierte America eine aktuelle Dragster RR SCS, also die Version mit der automatischen Rekluse-Kupplung. Der Triple holt aus 800 Kubik straßenlegale 140 PS, und die America bringt das Racing-Kit mit, dann leistet der Motor 148 PS. Zur America wird die Dragster durch die Lackierung in Blau, Rot und Weiß sowie durch den Preis. 28.247 Dollar möchten die MV Agusta-Händler in den USA für dieses Sondermodell. Nicht sehr schlanke 4.749 Dollar mehr als die "normale" Dragster RR SCS kostet. Immerhin ist die America limitiert und per Lasergravur auf der Gabelbrücke nummeriert, was einen gewissen Gegenwert darstellt.