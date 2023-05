In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Klar war, dass mit dem neuen indischen Eigentümer TVS nicht nur frisches Kapital, sondern auch frischer Wind durch die Hallen der britischen Traditionsmarke Norton wehen wird. Zunächst galt es, die unter der Führung des Vorbesitzers Stuart Garner entstandenen Schäden an der Marke zu reparieren sowie Qualität und Zuverlässigkeit hochzuschrauben. Der nächste Schritt war die Neuauflage des Supersport-Modells V4SV . Anschließend, im Dezember 2021, kündigte Norton einen Café Racer auf Basis des Superbikes an.

100 Millionen in Norton gepumpt

100 Millionen in Norton gepumpt

TVS investiert weiter in Norton

TVS investiert weiter in Norton

200 handgefertigte Exemplare ohne EU-Zulassung

Geplant sind 200 Exemplare der V4CR, die bei Norton Motorcycle in Solihull, Birmingham, weitestgehend in Handarbeit aufgebaut werden sollen. Eine Euro-5-konforme europäische Straßenzulassung liegt jedoch nicht vor. Somit zielt Norton mit der V4CR – jedenfalls zunächst – in erster Linie auf den britischen Heimatmarkt sowie auf andere englischsprachige Länder.