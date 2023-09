Anfänger sollen nicht in der Nacht fahren

In diesem Artikel:

Recht klar und sicher ist: Nach der 4. Novelle der Führerscheinrichtlinie werden Eigner der Fahrerlaubnisklasse B196 ins Ausland fahren dürfen. Weiterhin werden die Gültigkeiten der einzelnen Klassen harmonisiert, mit dem Ergebnis, dass alle Führerscheine regelmäßig erneuert werden müssen. Am 18. September kündigte die französische EU-Abgeordnete Karima Delli an, neue Vorschläge einzubringen. Und die haben es in sich.