Motor-Rückruf bei KTM und Husqvarna: Software-Update dringend fällig

Am 5. Dezember 2025 informierte KTM über eine umfangreiche Rückruf-Aktion für alle 390-Modelle, hinzu kommen die technisch weitgehend identischen 401-Modelle von Husqvarna. Wesentliche Gemeinsamkeit all dieser Modelle ist der aktuelle Viertakt-Einzylinder-Motor mit 399 Kubik und 45 PS. Ein Software-Update für das Motorsteuergerät soll das Risiko für das Absterben des Motors reduzieren – weil das situationsabhängig gefährlich sein kann.

Von diesem Rückruf betroffen sind diese Modelle: KTM 390 Duke (Modelljahre 2024 bis 2026)

KTM 390 Enduro R (Modelljahre 2025 bis 2026)

KTM 390 SMC R (Modelljahre 2025 bis 2026)

KTM 390 Adventure R (Modelljahre 2025 bis 2026)

KTM 390 Adventure X (Modelljahre 2025 bis 2026)

Husqvarna Svartpilen 401 (Modelljahre 2024 bis 2026)

Husqvarna Vitpilen 401 (Modelljahre 2024 bis 2026)

Technische Begründung von KTM und Husqvarna Und so lautet die genaue technische Begründung von KTM (und Husqvarna) für diese Rückruf-Aktion: "Umfangreiche Qualitätsprüfungen haben ergeben, dass es in seltenen Fällen zu einem Absterben des Motors bei niedrigen Drehzahlen kommen kann.

Obwohl nur eine sehr geringe Anzahl an Vorkommnissen festgestellt wurde, ergreift KTM proaktiv alle notwendigen Maßnahmen, um potenzielle Risiken auszuschließen und höchste Standards in puncto Performance und Sicherheit zu gewährleisten.

Ein Update der Software des Motorsteuergeräts (ECU) wird bei allen betroffenen Modellen durchgeführt. Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität.

Die Besitzer der betroffenen Motorräder werden schriftlich verständigt und gebeten, sich zur Terminvereinbarung für das kostenlose Software-Update mit einem autorisierten Händler in Verbindung zu setzen. Die Aktualisierung wird kostenfrei und ausschließlich über das autorisierte Händlernetz durchgeführt.

Eine Überprüfung der betroffenen Fahrzeuge sowie eine vollständige Händlersuche sind im Bereich "Service” auf der offiziellen Website (KTM oder Husqvarna Mobility) verfügbar."