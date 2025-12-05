Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Ratgeber
Verkehr & Wirtschaft

Motor-Rückruf bei KTM und Husqvarna: Software-Update dringend fällig

Rückruf KTM 390 und Husqvarna 401
Motor-Software braucht dringend ein Update

Im Dezember 2025 ruft KTM alle 390-Modelle und die eng verwandten 401-Modelle von Husqvarna zurück. Dringend fällig ist ein Software-Update für das Motorsteuergerät.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.12.2025
Als Favorit speichern
Rückruf KTM 390-Modelle (12/2025)
Foto: KTM

Am 5. Dezember 2025 informierte KTM über eine umfangreiche Rückruf-Aktion für alle 390-Modelle, hinzu kommen die technisch weitgehend identischen 401-Modelle von Husqvarna. Wesentliche Gemeinsamkeit all dieser Modelle ist der aktuelle Viertakt-Einzylinder-Motor mit 399 Kubik und 45 PS. Ein Software-Update für das Motorsteuergerät soll das Risiko für das Absterben des Motors reduzieren – weil das situationsabhängig gefährlich sein kann.

Von diesem Rückruf betroffen sind diese Modelle:

Technische Begründung von KTM und Husqvarna

Und so lautet die genaue technische Begründung von KTM (und Husqvarna) für diese Rückruf-Aktion: "Umfangreiche Qualitätsprüfungen haben ergeben, dass es in seltenen Fällen zu einem Absterben des Motors bei niedrigen Drehzahlen kommen kann.

Obwohl nur eine sehr geringe Anzahl an Vorkommnissen festgestellt wurde, ergreift KTM proaktiv alle notwendigen Maßnahmen, um potenzielle Risiken auszuschließen und höchste Standards in puncto Performance und Sicherheit zu gewährleisten.

Ein Update der Software des Motorsteuergeräts (ECU) wird bei allen betroffenen Modellen durchgeführt. Dieses Update reduziert das Risiko eines Motorabsturzes insbesondere bei niedriger Geschwindigkeit oder während der Verzögerung deutlich und verbessert gleichzeitig die Fahrbarkeit durch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine höhere Motorstabilität.

Die Besitzer der betroffenen Motorräder werden schriftlich verständigt und gebeten, sich zur Terminvereinbarung für das kostenlose Software-Update mit einem autorisierten Händler in Verbindung zu setzen. Die Aktualisierung wird kostenfrei und ausschließlich über das autorisierte Händlernetz durchgeführt.

Eine Überprüfung der betroffenen Fahrzeuge sowie eine vollständige Händlersuche sind im Bereich "Service” auf der offiziellen Website (KTM oder Husqvarna Mobility) verfügbar."

Fazit

Mehr zum Thema Rückruf