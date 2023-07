600.784 Motorräder ab 125 Kubik wurden in den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 in Europa neu zugelassen. Ein 3-Jahreshoch. Wobei die reelle Zahl um die 750.000 schweben dürfte, denn die ACEM, der Verband europäischer Motorradhersteller weist nur die Zahlen für Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland aus, da diese 5 Märkte gut 80 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen. Und Deutschland steht aktuell mit 129.696 Einheiten an Platz 2. Die Fotoshow zeigt die beliebtesten Motorräder in Deutschland bis Juni 2023.