Rückruf BMW R 1250-Modelle 2023: Benzinleitung nicht ganz dicht

Demnach sind alle R 1250-Modelle vom potenziellen Leck im Kraftstoffsystem betroffen, also R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, R 1250 R und R 1250 RS. Wenn sie im genannten Zeitraum innerhalb der ersten zwei März-Wochen 2023 in Berlin-Spandau vom Band liefen. Zahlen nannte BMW hierzu nicht.

Nach Angaben von BMW befindet sich die betreffende Stelle im Kraftstoffsystem zwischen der Benzinpumpe und den Einspritzdüsen. Genauer: am Drucksensor im Bereich des Kraftstoffverteilers. Ein hierfür zugeliefertes Teil sei vorübergehend mangelhaft gewesen, und deswegen könnten an jener Stelle Undichtigkeiten auftreten. Teile, die vor und nach dem genannten Zeitraum eingebaut wurden, seien in Ordnung und die Benzinleitung damit dicht.

Zum Auslaufen des Sprits komme es jedoch nicht, nicht einmal tröpfchenweise. An der undichten Stelle sei lediglich ein leichtes Schwitzen feststellbar. Da diese geringen Benzinmengen rasch verdunsten, sei das an Benzingeruch zu bemerken.

Im Juli 2023 nur noch 25 BMW R 1250 in Deutschland betroffen

Aus Frankreich kam in diesem Fall die Meldung an die EU-Behörde. Im Juli 2023, obwohl zu diesem Zeitpunkt laut BMW nur noch 4 betroffene Fahrzeuge in Frankreich in Kundenhand und noch nicht umgerüstet gewesen seien. In Deutschland waren Mitte Juli 2023 nach BMW-Angaben nur noch 25 Kundenfahrzeuge ohne Nachbesserung. Insgesamt seien es in Deutschland 189 R 1250-Modelle gewesen.