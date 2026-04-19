Fast jeder hat es schon gehört, BMW-Besitzer umso öfter: Gummikuh. Doch woher kommt diese altbekannte Bezeichnung für Motorräder von BMW? MOTORRAD geht auf Spurensuche und erklärt. Gummikuh, Kuh oder "Q" – diese altbekannten Spitznamen für die Motorräder von BMW etablierten sich ab Mitte der 1950er-Jahre. MOTORRAD-Journalist Ernst "Klacks" Leverkus prägte den Begriff Gummikuh nach der Testfahrt mit einer "Vollschwingen"-BMW, deren gefedertes Heck sich durch Lastwechseleffekte vom Kardan hob und senkte. Insbesondere das Anheben des Hecks beim Beschleunigen erinnerte ihn an eine Kuh beim Aufstehen. Obwohl BMW diese eigenartigen Fahrwerksphänomene ab den 1980er-Jahren mit der Paralever-Einarmschwinge ausmerzte, hat sich der tierische Spitzname bis heute gehalten.